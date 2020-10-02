"Танці з зірками 2020": коли дивитися онлайн шостий випуск

У неділю, 4 жовтня, о 21:00 пройде шостий випуск шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

За перемогу в танцювальному проєкті боротьбу продовжили десять пар. Проте вже 4 жовтня стане відомо, хто знову покине шоу. OBOZREVATEL буде слідкувати за трансляцією і розповідатиме подробиці шостого ефіру.

Шостий випуск присвятили українським виконавцям. Так, пари танцюватимуть під пісні Тіни Кароль, Мішель Андраде, TAYANNA, Гайтани, Скрябіна та інших.

Читайте на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танці з зірками".

Виступи зіркових пар традиційно оцінюватимуть трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма. Також до них приєднається суддя-джокер, яким у шостому випуску стане учасник першого сезону "Танців з зірками" Юрій Ткач. А зустрічати учасників на балконі буде співак Дзідзьо.

Повний список учасників виглядає так:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дарина Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами п'ятого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір читайте за посиланням.