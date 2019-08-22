"Танці з зірками-2019": MARUV знялася в провокаційній фотосесії з партнером

Епатажна українська співачка, учасниця "Танці з зірками" MARUV (Анна Корсун) знялася у пікантній фотосесії зі своїм партнером по проекту, хореографом Євгеном (Jay) Дмитрієнком.
Вона вдягнула танцюриста в БДСМ-вбрання з латексу й навіть поставила його на підбори. Відповідними знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Партнери прийняли вельми провокаційні пози, а під знімками Корсун пообіцяла, що на паркеті "буде гаряче", а також назвала їх "брудними танцюристами".
MARUV і Євген Дмитрієнко (Танці з зірками)
instagram / maruvofficial
"Я дуже зрадів, коли дізнався, що моя зірка – MARUV. По-перше, ми – водолії. А по-друге, Аня – артист танцюючий. А це означає, що нам дуже легко знайти спільну мову. Готуйтеся, наш перший танець буде просто вибуховим", – заявив сам Дмитрієнко.
MARUV з Євгеном Дмитрієнком (Танці з зірками)
instagram / maruvofficial
Гаряча фотосесія викликала ажіотаж в коментарях. "Це буде BANG", "Найкращі", "Ну все, з таким партнером MARUV там все спалить до чортової бабусі", "Аня вогонь! Красуня", "Вау, дуже гарячі", – відреагували користувачі.
MARUV і Дмитрієнко (Танці з зірками)
instagram / maruvofficial
MARUV і Євген Дмитрієнко в провокаційній позі
instagram / maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників. Шоу стартує 25 серпня.
Члениамі журі стали: британський хореограф Франциско Гомес, Влад Яма та Катерина Кухар.
До початку проекту деякі учасники вже отримали травми: Вікторія Булітко вивихнула ногу, а у TAYANNA – зміщення ребра.
Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за п'ять сезонів, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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