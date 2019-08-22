"Танці з зірками-2019": MARUV знялася в провокаційній фотосесії з партнером

Епатажна українська співачка, учасниця "Танці з зірками" MARUV (Анна Корсун) знялася у пікантній фотосесії зі своїм партнером по проекту, хореографом Євгеном (Jay) Дмитрієнком.

Вона вдягнула танцюриста в БДСМ-вбрання з латексу й навіть поставила його на підбори. Відповідними знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Партнери прийняли вельми провокаційні пози, а під знімками Корсун пообіцяла, що на паркеті "буде гаряче", а також назвала їх "брудними танцюристами".

MARUV і Євген Дмитрієнко (Танці з зірками) instagram / maruvofficial

"Я дуже зрадів, коли дізнався, що моя зірка – MARUV. По-перше, ми – водолії. А по-друге, Аня – артист танцюючий. А це означає, що нам дуже легко знайти спільну мову. Готуйтеся, наш перший танець буде просто вибуховим", – заявив сам Дмитрієнко.

MARUV з Євгеном Дмитрієнком (Танці з зірками) instagram / maruvofficial

Гаряча фотосесія викликала ажіотаж в коментарях. "Це буде BANG", "Найкращі", "Ну все, з таким партнером MARUV там все спалить до чортової бабусі", "Аня вогонь! Красуня", "Вау, дуже гарячі", – відреагували користувачі.

MARUV і Дмитрієнко (Танці з зірками) instagram / maruvofficial

MARUV і Євген Дмитрієнко в провокаційній позі instagram / maruvofficial

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