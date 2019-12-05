"Там немає свободи": переможці "Ліги сміху" розповіли про побори в КВН

Переможці "Ліги сміху" команда "Ветерани космічних військ" розповіли про те, скільки коштує участь в КВН.

Так, в інтерв'ю Вести.UA гумористи зізналися, що КВН - це гра, за яку платиш, щоб жартувати.

"Ми не були б там, тому що у нас, банально, не було на це грошей – навіть поїхати на фестиваль в Сочі і грати в регіоналці. КВН – гра, за яку ти платиш, щоб жартувати. І це її кардинальна відмінність від "Ліги сміху". Якщо в "Лігу" може зайти будь-яка людина без внесків, маючи гумор і талант, то там дуже жорстка ієрархія", – говорить Дамніцкій.

"Ветерани космічних військ" і Стас Боклан Ліга Сміху

Також гумористи назвали суму, яку вони повинні були заплатити, щоб зіграти одну гру в КВН:

"З досвіду своєї старої давньої команди, ми їздили в Лігу "Полісся" – Білорусь, місто Гомель. Щоб зіграти одну гру, ми повинні були заплатити 450 доларів".

"Ветерани космічних військ" 1+1

Крім того, переможці "Ліги сміху" розповіли про те, як влаштований робочий процес у КВН.

"Якщо брати Прем'єр-лігу молодшого Маслякова, то точно дійшли б до фіналу. А якщо брати Вищу, то залежить від редакторів. В "Лізі сміху" ми приносимо матеріал і редактори нам допомагають і направляють в правильне русло. А поїхали б в Москву – і відразу б отримали відмову. Або попросили б написати номер про родину або про таке, що треба їм. Думаю, що багато чого ми б навіть не написали з нинішнього матеріалу, якби опинилися в Москві , – говорить Куран.

"Ветерани космічних військ" 1+1

"Робочий процес там влаштований інакше. Ми спілкувалися з нашими колегами з Баку, команда "Як по маслу". Вони самі недавні вихідці з російського КВН. Редактори відразу тебе направляють в авторські групи. Є певні люди, яким ти приносиш шалені гроші, вони щось під тебе пишуть, змушують щось робити. Там немає свободи думки для гумориста", – додав Дамніцкій.

"Ветерани космічних військ" 1+1

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" зробила гостру пародію на Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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