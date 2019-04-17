"Такий епічний клоун": в Росії жорстко пройшлися по госпіталізованому Бикову

Популярний російський блогер Олена Мироненко, яка відома під псевдонімом Олена Міро, жорстко висловилася про госпіталізованого письменника Дмитра Бикова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона назвала його "клоуном", а її шанувальники були менш стриманими і висловили безліч негативу в сторону письменника.

Lenta.ru

"Шкода його. Такий епічний клоун", - написала Міро.

"Допився. Білочку зловив", "Він ні кого не любить, вихваляв зрадника Власова, злий ліберал", "Реально клоун. В точку прям", "Жерти і пити треба менше, так себе запустити", - пишуть в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, російський письменник і публіцист Дмитро Биков передбачив майбутнє Росії після анексії Криму та окупації Донбасу.

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