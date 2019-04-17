"Такий епічний клоун": в Росії жорстко пройшлися по госпіталізованому Бикову

Популярний російський блогер Олена Мироненко, яка відома під псевдонімом Олена Міро, жорстко висловилася про госпіталізованого письменника Дмитра Бикова.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона назвала його "клоуном", а її шанувальники були менш стриманими і висловили безліч негативу в сторону письменника.
Lenta.ru
"Шкода його. Такий епічний клоун", - написала Міро.
"Ніколи такого не було, щоб людина ось так нахамив, а потім життя у нього тривала гладко і рівно. Я впевнений, що Лена Миро ще буде колись стояти на паперті. І багато пройдуть повз з презирством. Тому що від неї буде пахнути дуже погано. Я вже зараз відчуваю цей запах крізь її гламур – він уже пробивається, карма зіпсована. її вже не виправиш ", - висрался з піною у рота якось раз Дмитро Биков. Письменник Дмитро Биков, відомий своєю опозиційною неврастенію, впав у кому. "Погано він відчув себе ще в літаку, після приземлення в Уфу не зміг самостійно спуститися по трапу і в цілому поводився дивно: з кимось розмовляв, кого-то кликав. Тривожні симптоми свідчили, що письменникові потрібна термінова допомога, його доставили в нейрореанімацію. Зараз письменник знаходиться в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів ", - повідомляють ЗМІ. Жаль його. Такий епічність клоун. 🤷🏻♀️
"Допився. Білочку зловив", "Він ні кого не любить, вихваляв зрадника Власова, злий ліберал", "Реально клоун. В точку прям", "Жерти і пити треба менше, так себе запустити", - пишуть в мережі.
Як писав OBOZREVATEL, російський письменник і публіцист Дмитро Биков передбачив майбутнє Росії після анексії Криму та окупації Донбасу.
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