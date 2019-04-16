Таких більше немає: в США померла відома актриса

У США у віці 70 років померла відома актриса Джорджія Енджел, яка прославилася завдяки серіалам "Шоу Мері Тайлер Мур" і "Усі люблять Реймонда".

Про втрату стало відомо у вівторок, 16 квітня, передає Fox News, проте померла вона ще 12 квітня в Прінстоні (Нью-Джерсі), про що повідомив її близький друг.

Причина смерті відомої акторки поки невідома. При цьому, під наглядом лікарів Енджел не перебувала, оскільки це суперечило її релігійним переконанням.

Джорджія Енджел

Джорджія Енджел

Джорджія Енджел

Джорджія Енджел кілька разів була номінована на "Еммі". Ролі в сіткомах "Шоу Мері Тайлер Мур" і "Усі люблять Реймонда" зробили її популярною. Актриса також виконала невеликі ролі в серіалах "Офіс", "Красуні в Клівленді" і "Дві з половиною людини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії помер канадський актор Шейн Риммер, відомий за фантастичною сагою "Зоряні війни" і фільмами про Джеймса Бонда.

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