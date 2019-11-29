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29 листопада • оновлено в 10:41
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"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

5.8т
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Колишня кохана Тіматі й мама його дочки Олена Шишкова знову шокувала шанувальників новим фото.

На знімку, опублікованому в Instagram, дівчина постала в мініспідниці, яка оголила занадто худі ноги.

Олена Шишкова

Олена Шишкова

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Фігура Шишкової завжди викликає бурхливі обговорення в мережі. Користувачі побоюються за здоров'я Олени, з огляду на те, як дівчина буквально тане на очах. У мережі нерідко зауважують, що худорлявість екскоханої Тіматі вигляд має зовсім не здоровий.

Олена Шишкова

Олена Шишкова

Інстаграм

Цього разу фанатів також стривожив знімок Шишкової.

Олена Шишкова

Олена Шишкова

Інстаграм

У коментарях під фотографією підписники почали обговорювати фігуру зірки:

"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом
"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

Інстаграм

"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

Інстаграм

"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

Інстаграм

"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

Інстаграм

"Такі страшні ноги, одна кістка": екскохана Тіматі налякала виснаженим виглядом

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова 16 жовтня офіційно стали батьками. У пари народився спадкоємець. За словами Тіматі, Решетова народжувала в одній із клінік Москви.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Шишкова
Місце
Росія
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