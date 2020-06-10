Свіже фото Єлизавети ІІ потрапило до мережі: як виглядає королева Британії і її чоловік. Фото

У мережі з'явилося нове фото королівської пари Єлизавети II і принца Філіпа напередодні дня народження коханого чоловіка королеви Великобританії.

Знімок опублікував офіційний Instagram королівської сім'ї, давши нагоду шанувальникам і підданим Єлизавети ІІ помилуватися її модним образом.

На фото можна побачити, як виглядають 94-річна королева і 99-річний принц. Єлизавета ІІ обрала для фотосесії трендову сукню з квітковим орнаментом, поєднавши ніжний сіро-блакитний колір з жовтим. Свій образ королева доповнила намистом та сережками з перлами, лаконічним годинником та неймовірно гарною брошкою.

"Ця нова фотографія герцога Единбургського і королеви була зроблена минулого тижня у Віндзорському замку, де завтра буде відзначитися 99-й день народження Його Королівської Високості", – йдеться в описі до фото.

королева Єлизавета ІІ і принц Філіп Instagram The Royal Family

Зазначимо, що Єлизавета ІІ та Філіп провели увесь карантин саме у Віндзорському замку, тому і святкувати 99-річчя герцога Единбургського було вирішено саме тут.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до мережі потрапили фото 94-річної Єлизавети ІІ, яка під час карантину їздить верхи на улюбленому поні.

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