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12 листопада • оновлено в 11:38
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"Сварок було багато": Дорофєєва розповіла про стосунки з Позитивом

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Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло" розповіла про свої стосунки з колегою по колективу Позитивом.

Вона зазначила, що спочатку в дуеті було багато сварок і тільки згодом вони навчилися ладнати і працювати разом. Про це вона розповіла в інтерв'ю шоу "Слава +".

"Сварок було багато": Дорофєєва розповіла про стосунки з Позитивом

Скріншот з відео

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"Коли ми починали проект ми думали тільки про кар'єру. У кожного з нас були стосунки. Ми абсолютно різні. Зараз, звичайно, ми навчилися миритися з усіма штуками один одного. Мені здається, знадобилося роки чотири, щоб змиритися з цими індивідуальностями, полюбити друг-друга, як партнери, тому що сварок було багато", - заявила Дорофєєва.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна українська група "Время и Стекло" презентувала кліп на пісню "Лох". Ролик відразу ж викликав ажіотаж в мережі.

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Особи
Надія Дорофєєва Олексій Завгородній (Позитив)
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