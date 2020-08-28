Сусіди Заворотнюк розповіли, що актриса йде на поправку і готова повернуться в кіно (фото - kino-teatr.ru).
Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка понад рік бореться з раком мозку, йде на поправку і готова повернутися в кіно.
Про це повідомило джерело з близького оточення артистки, передає видання POPCAKE. За інформацією інсайдерів, чоловік проживає в тому ж заміському селищі "Крекшино", що й Заворотнюк разом зі своєю сім'єю.
"Будьте впевнені, Настя сповнена оптимізму і готова повернутися в професію. Вона сильна. Ми звичайно її давно не бачили, але від інших сусідів чув, що у Настусі все нарешті добре і вона йде на поправку", – розповіло джерело.
Сусіди Заворотнюк розповіли, що актриса йде на поправку і готова повернуться в кіно (фото – u.hellomagazine.com)
Нагадаємо: раніше РосЗМІ повідомляли, що зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк зараз лікується вдома, а рідні привозять її час від часу на огляд в клініку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію будинку.
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