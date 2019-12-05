"Супергерої є скрізь": модель Victoria's Secret відвідала Донбас і зворушила мережу

Данська супермодель, фотограф і ексангел Victoria's Secret Хелена Крістенсен прибула в Україну і вирушила на Донбас.

Вона прилетіла разом із представниками Агентства ООН у справах біженців у ролі фотографа. Відео з поїздки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Супергерої є скрізь. Олег – один з них. Він вирішив відмовитися від звичного життя і вклав всі свої зусилля і енергію на допомогу людям похилого віку, життя яких повністю змінив військовий конфлікт на Сході. Мене вразило те, що я була свідком цієї поїздки, і після того, як я поділилася цією історією, ви допомогли зібрати достатньо грошей. Все для того, щоб ці прекрасні люди могли переїхати в більший, кращий будинок", – звернулася модель до своїх фоловерів Instagram.

Шанувальники моделі відреагували на ролик і залишили безліч позитивних коментарів. Менше ніж за добу відео набрало більше 40 тисяч лайків.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська компанія L Brands, якій належить бренд білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show у 2019 році.

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