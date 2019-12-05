"Супергерої є скрізь": модель Victoria's Secret відвідала Донбас і зворушила мережу

Данська супермодель, фотограф і ексангел Victoria's Secret Хелена Крістенсен прибула в Україну і вирушила на Донбас.
Вона прилетіла разом із представниками Агентства ООН у справах біженців у ролі фотографа. Відео з поїздки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Супергерої є скрізь. Олег – один з них. Він вирішив відмовитися від звичного життя і вклав всі свої зусилля і енергію на допомогу людям похилого віку, життя яких повністю змінив військовий конфлікт на Сході. Мене вразило те, що я була свідком цієї поїздки, і після того, як я поділилася цією історією, ви допомогли зібрати достатньо грошей. Все для того, щоб ці прекрасні люди могли переїхати в більший, кращий будинок", – звернулася модель до своїх фоловерів Instagram.
Super heroes are everywhere. Oleg is one of them. He made the decision to give up his normal life and put all his efforts and energy into helping the elderly whose lives have been torn apart by war in the East . I was very affected by what I witnessed on this trip and after sharing my story with my followers , you guys helped raise enough money for a bigger better house for these beautiful people to move into - super heroes are everywhere ♥ ️ @refugees
Шанувальники моделі відреагували на ролик і залишили безліч позитивних коментарів. Менше ніж за добу відео набрало більше 40 тисяч лайків.
Як раніше писав OBOZREVATEL, американська компанія L Brands, якій належить бренд білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show у 2019 році.
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