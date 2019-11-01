З синцями під очима: чоловік Заворотнюк вперше за довгий час вийшов на публіку

Чоловік актриси Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, який ще влітку призупинив гастрольну діяльність через хворобу дружини, повернувся до роботи.

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" довгий час не з'являвся на публіці, щоб уникнути зайвих питань щодо стану актриси. Тому новий вихід Петра у світ став сюрпризом для всіх шанувальників.

Днями Чернишов разом з колегами вирушив у Санкт-Петербург, де взяв участь в прес-конференції, присвяченій прем'єрі нового мюзиклу. Фото вже з'явилися в соцмережі.

Петро Чернишов Інстаграм

Побачивши знімки, шанувальники не змогли не помітити втомлений і змучений вигляд Петра. А, за словами очевидців, чоловік Заворотнюк пробув на зустрічі недовго, і поспішив піти.

Втім, колега Чернишова, фігуристка Тетяна Навка, запевнила, що Петро добре себе почуває і готовий до роботи.

Петро Чернишов Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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