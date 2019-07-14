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"Стільки різної хр * ні": Лобода каже, що на неї зводять наклеп російські ЗМІ

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, спростовує інформацію про те, що влаштувала скандал на музичному фестивалі "Білі ночі" в Санкт-Петербурзі.

Раніше "Невські новини" повідомляли, що зірка нібито вийшла з себе через те, що їй не виділили VIP-гримерку, і навіть довелося ділитися нею з іншими артистами.

Співачка виконала два своїх хіти "Пуля-дура" і "Суперзвезда"

Співачка виконала два своїх хіти "Пуля-дура" і "Суперзвезда"

Instagram Лободи

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Повідомлялося, нібито гостям фестивалю довелося тіснитися по 2-3 людини в одному приміщенні. Крім того, концерт 12 липня був затриманий як мінімум на півгодини, а головного хедлайнера дня Томмі Айомі замінив колишній учасник Deep Purple Глен Хьюз.

Співачка каже, що ні з ким не скандалила

Співачка каже, що ні з ким не скандалила

Instagram Лободи

Сама Лобода заявила на своїй сторінці в Instagram, що ніяких інцидентів на фестивалі не було і претензій до організаторів у неї немає.

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"Ніяких скандалів, претензій до організаторів та інших подій на фестивалі "Білі Ночі" не було і, як говорив Булгаков: "Не читайте до обіду газет". П.С. там стільки різної хр*ні", - написала зірка.

Пізніше прес-секретар фестивалю Ксенія Шевченко розповіла "Невським новинам", що Лобода готувалася до виступу в окремій гримерці, в той час як деякі інші артисти дійсно ділили гримерку на 2-3 людини.

кроме Лободы поговорить сегодня решительно не о ком. поэтому друзья-журналисты продолжайте обсуждать гримерки, чулки, туалетную бумагу... 🤷🏽‍♀️ кстати, у нас есть еще администраторы, музыканты, стилисты, у всех активная личная жизнь🤷🏽‍♀️ может стоит расширить список ваших интересов?😂 а то все одно и то же.. этап скандалы/интриги/расследования - мы давно оставили в прошлом. теперь на все случаи жизни у нас электрошокер😈 планирую еще пару бультерьеров завести и с ними на гастроли😁💀 представляю себе эти заголовки!!!!😂😂😂 @lobodaofficial

Публикация от Natella Krapivina (@natellakrapivina)

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"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку

Організатори фестивалю "Білі ночі Санкт-Петербурга" розповіли, що райдер артистки був повністю виконаний, включаючи окрему гримерку. А представники Лободи вимагають"принести вибачення як артисту, так і організаторам фестивалю".

Як писав OBOZREVATEL, на фестивалі співачка виконала два своїх хіти "Куля-дура" і "Суперзірка". Після виступу Світлана Лобода в черговий раз нарвалася на критику користувачів мережі.

10 липня Лобода потрапила в скандал через вкрадений знімок. Співачка розмістила один з знімків моделі на своїй сторінці. В описі було сказано: "У Нижньому Новгороді я встану на сцені". Таким чином вона анонсувала концерт, який відбудеться 16 липня.

Згадки про те, що це не її персональний знімок, не було. Користувачі відразу помітили, що щось не так. Зокрема, багатьох збентежило, що не було видно обличчя. Модель Nude Yoga Girl оприлюднила саме цей знімок ще в травні 2019 року.

Пізніше Nude Yoga Girl опублікувала гнівний пост про те, що це порушення авторських прав. Також її обурило, що Лобода видаляла коментарі людей, які накинулися на неї з критикою через крадіжку. До слова, співачка пізніше прибрала і сам знімок.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а ха ха ну на да же эту дуру ботоксную немного опустили
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