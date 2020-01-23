Стендап-комік, який жартував про Путіна, покинув Росію

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу й суспільство, покинув РФ.

Про це "МБХ медіа" повідомив адвокат правозахисної групи "Агора" Леонід Соловйов.

"Покинув країну, поки не з'ясуються обставини, щоб було спокійніше. Куди він поїхав, ми поки не можемо говорити", – заявив Соловйов.

Олександр Долгополов Meduza

Як передає видання, раніше петербурзький стендап-клуб HopHead отримав запит із ГУ МВС у Московській області щодо виступу Долгополова. Поліція почала перевірку в зв'язку зі скаргою на жарти з релігійної тематики.

Олександр Долгополов kasparov.ru

Характено, що 21 січня Долгополов опублікував на своєму Youtube-каналі відео, в якому заявив, що його почала розшукувати поліція.

"До петербурзького стендап-клубу HopHead надійшов лист з Міністерства внутрішніх справ, це, якщо ви не знали, головні бандити країни. Вони проводять розслідування і намагаються дізнатися про мене через те, що вони подивилися відео "Новий час жартів", – говорив Долгополов.

Олександр Долгополов Эхо Москви

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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