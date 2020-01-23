Головна Новини
23 січня • оновлено в 10:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Стендап-комік, який жартував про Путіна, покинув Росію

2.7т
Читати матеріал російською

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу й суспільство, покинув РФ.

Про це "МБХ медіа" повідомив адвокат правозахисної групи "Агора" Леонід Соловйов.

"Покинув країну, поки не з'ясуються обставини, щоб було спокійніше. Куди він поїхав, ми поки не можемо говорити", – заявив Соловйов.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

Meduza

Новини
Напрошується на "Миротворець"? Відомий комік із Росії розповів, як їздив до Криму з Петросяном

Як передає видання, раніше петербурзький стендап-клуб HopHead отримав запит із ГУ МВС у Московській області щодо виступу Долгополова. Поліція почала перевірку в зв'язку зі скаргою на жарти з релігійної тематики.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

kasparov.ru

Характено, що 21 січня Долгополов опублікував на своєму Youtube-каналі відео, в якому заявив, що його почала розшукувати поліція.

"До петербурзького стендап-клубу HopHead надійшов лист з Міністерства внутрішніх справ, це, якщо ви не знали, головні бандити країни. Вони проводять розслідування і намагаються дізнатися про мене через те, що вони подивилися відео "Новий час жартів",говорив Долгополов.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

Эхо Москви

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
2
19
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Российский Крым
Российский Крым
"Популярный стендап-комик" - популярный где? у себя в подъезде дома?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ещё одна новость, вызвавшая в России панику?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Чувак, тебя ждёт потрясающая каръера вна Украине...в переходе метро!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги