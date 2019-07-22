"Старий зіпсований лизун": зірку "Камеді Клаб" розгромили на ТБ

Російського коміка, зірку Comedy Club Тимура Батрутдінова розгромили на популярному комедійному шоу "Прожарка". Так, артиста висміяли відразу шість дівчат. Одна з них назвала його "старим зіпсованим лизуном".

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу.

Тимур Батрутдінов і Олена Новікова Скріншот з відео

"Тимур, ніколи не хотіла з тобою познайомитися, але якщо вже ми тут, то привіт. Тимур виглядає, як старий зіпсований лизун. Ні, Тимур живе, як старий зіпсований лизун. А, ні, Тимур - ніхто. Але я ось дивлюся зараз, його дуже цікаво розглядати. Його обличчя схоже на калюжу, в яку кинули камінь", - сказала стендап комік Олена Новікова.

Олена Новікова Скріншот з відео

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Як раніше писав OBOZREVATEL, російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що готова вийти заміж за коміка Тимура Батрутдінова. Так, артистка сказала, що вони пообіцяли один одному одружиться, якщо через п'ять років у них нікого не буде.

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