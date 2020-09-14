Стало відомо, що Корольова погрожувала вагітній від Тарзана дівчині

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, погрожувала вагітній коханці її чоловіка Сергія Глушка (Тарзана).

Про це повідомив адвокат Вадим Лялін у коментарі виданню "Комсомольська правда". За його словами, вагітна подруга стриптизера ховається через залякування та ні з ким не виходить на зв'язок.

"Наскільки мені відомо, їй також надходять погрози з боку Наташі Корольової. Історія може розвиватися непередбачувано", – розповів Лялін, якого попросили допомогти представники дівчини.

Відзначимо, що в Корольової зникли прикраси і гроші з квартири, коли вона була у відпустці. Поки артистка відпочивала, в гості до чоловіка прийшли малознайомі дівчата, яких запідозрили в крадіжці. Проте одна з дівчат запевнила, що вагітна від Тарзана, а заява про викрадення – це жіноча помста.

Згодом співачка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram повідомлення своєї пресслужби, в якому відзначається, що в подруг Глушка можуть також бути особисті фото та відео пари. Корольова запевнила, що в її будинок проникли з метою шантажу. Тому подружжя хоче через суд домогтися, щоб всі незаконно зібрані матеріали були видалені. Проте Лялін пояснив, що їхні вимоги неможливо виконати.

"Відповідно до чинного законодавства, пані Корольова і її чоловік є публічними особистостями, і ті вимоги, які вони намагаються реалізувати, судом не будуть сприйняті. Тому що їхні фото є у відкритому доступі – щоб їх заборонити, треба видалити знімки з усього Інтернету, а це навіть чисто технічно малоймовірно", – заявив юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова розповіла, що через пандемію коронавірусу була змушена закрити мережу салонів краси і фітнес-центри.

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