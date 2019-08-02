Стало відомо про смерть улюбленої співачки Хрущова і Брежнєва

Народна артистка РРФСР Олександра Стрельченко у віці 82 років померла в Москві після тривалої хвороби.
Про це написали на сайті театру "Русская песня". "Теплий і проникливий голос співачки назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав і любив", — йдеться в повідомленні.
Стрельченко в молодості
Скрін з відео
Вона отримала широку популярність після виконання пісень у фільмах "Війна і мир" і "Калина червона". Також її називали улюбленою співачкою одразу двох генсекретарів СРСР — Микити Хрущова і Леоніда Брежнєва.
Стрельченко в останні роки
Лента.ру
У 1984 році вона отримала звання народної артистки РРФСР. В останні роки Стрельченко важко хворіла і практично не виходила з дому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився в Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!