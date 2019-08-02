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Стало відомо про смерть улюбленої співачки Хрущова і Брежнєва

4.6т Читати матеріал російською

Народна артистка РРФСР Олександра Стрельченко у віці 82 років померла в Москві після тривалої хвороби.

Про це написали на сайті театру "Русская песня". "Теплий і проникливий голос співачки назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав і любив", — йдеться в повідомленні.

Стрельченко в молодості

Стрельченко в молодості

Скрін з відео

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Вона отримала широку популярність після виконання пісень у фільмах "Війна і мир" і "Калина червона". Також її називали улюбленою співачкою одразу двох генсекретарів СРСР — Микити Хрущова і Леоніда Брежнєва.

Стрельченко в останні роки

Стрельченко в останні роки

Лента.ру

У 1984 році вона отримала звання народної артистки РРФСР. В останні роки Стрельченко важко хворіла і практично не виходила з дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився в Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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