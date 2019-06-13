У справі про смерть легендарного композитора Івасюка відбувся прорив

Судова експертиза встановила, що легендарний український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у 1979 році, не міг це зробити самотужки.

Про це розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, уточнивши, що було проведено слідчий експеримент, передає УНН.

"Прокуратура Львівської області до нас звернулася з відповідною постановою про проведення експертизи, яка стосується загибелі відомого композитора Володимира Івасюка, що трапилася 18 травня 1979 року. У нас було завдання встановити, чи міг він сам скоїти самогубство, чи ні. Тому ми підібрали відповідні умови — у травні у цьому ж лісі на такому самому дереві — і провели слідчі експерименти", — пояснив Рувін.

Володимир Івасюк Вікіпедія

Новини У Києві студент наклав на себе руки через погану оцінку

Експеримент поділили на три етапи: чи міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав'язати ремінь від плаща і опинитися у петлі; чи міг він зробити це за допомогою іншого, і яка саме допомога при цьому була необхідна. Для цього знайшли натреновану людину, яка за зовнішніми характеристиками була схожа на загиблого.

"Було встановлено, що він не міг сам цього зробити і навіть натренована особа, яку ми залучали, яка підтягується однією рукою, теж не могла це зробити — зав'язати самотужки пояс і залізти у петлю", — пояснив він.

Фото Володимира Івасюка lviv1256.

Також слідчою групою було проведено експеримент із використанням драбин і стільців. Але для цього теж необхідна була участь сторонніх людей.

"Пан Івасюк сам опинитися у цій петлі не міг. У нього були помічники — люди, які сприяли у цьому: щоб повіситися за допомогою драбини, додатково потрібні ще двоє осіб, без драбини чи підставки — мінімум троє. Ми це точно встановили, є результати експертизи, які ми передаємо до прокуратури Львівської області для ухвалення відповідних процесуальних рішень", — додав він.

Володимир Івасюк Україна Молода

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook прокоментувала прорив у справі про самогубство автора пісні "Червона рута".

"На мій погляд, це сенсаційна новина у справі про загибель відомого українського композитора Володимира Івасюка", — наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івасюка знайшли у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік від Львова повішеним 18 травня 1979 року. Офіційною версією події було самогубство внаслідок тривалого психічного розладу. В результаті справу закрили через відсутність складу злочину буквально за місяць.

Загадкова смерть обірвала життя композитора у 30-річному віці. Громадськість була не згодна з висновками слідства. Існувала версія, що Івасюк пішов із життя не без сторонньої допомоги.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!