ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

У справі про смерть легендарного композитора Івасюка відбувся прорив

107.4тЧитати матеріал російською

Судова експертиза встановила, що легендарний український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у 1979 році, не міг це зробити самотужки.

Про це розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, уточнивши, що було проведено слідчий експеримент, передає УНН.

"Прокуратура Львівської області до нас звернулася з відповідною постановою про проведення експертизи, яка стосується загибелі відомого композитора Володимира Івасюка, що трапилася 18 травня 1979 року. У нас було завдання встановити, чи міг він сам скоїти самогубство, чи ні. Тому ми підібрали відповідні умови — у травні у цьому ж лісі на такому самому дереві — і провели слідчі експерименти", — пояснив Рувін.

Володимир Івасюк

Володимир Івасюк

Вікіпедія

Новини
У Києві студент наклав на себе руки через погану оцінку

Експеримент поділили на три етапи: чи міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав'язати ремінь від плаща і опинитися у петлі; чи міг він зробити це за допомогою іншого, і яка саме допомога при цьому була необхідна. Для цього знайшли натреновану людину, яка за зовнішніми характеристиками була схожа на загиблого.

"Було встановлено, що він не міг сам цього зробити і навіть натренована особа, яку ми залучали, яка підтягується однією рукою, теж не могла це зробити — зав'язати самотужки пояс і залізти у петлю", — пояснив він.

Фото Володимира Івасюка

Фото Володимира Івасюка

lviv1256.

Також слідчою групою було проведено експеримент із використанням драбин і стільців. Але для цього теж необхідна була участь сторонніх людей.

"Пан Івасюк сам опинитися у цій петлі не міг. У нього були помічники — люди, які сприяли у цьому: щоб повіситися за допомогою драбини, додатково потрібні ще двоє осіб, без драбини чи підставки — мінімум троє. Ми це точно встановили, є результати експертизи, які ми передаємо до прокуратури Львівської області для ухвалення відповідних процесуальних рішень", — додав він.

Володимир Івасюк

Володимир Івасюк

Україна Молода

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook прокоментувала прорив у справі про самогубство автора пісні "Червона рута".

"На мій погляд, це сенсаційна новина у справі про загибель відомого українського композитора Володимира Івасюка", — наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івасюка знайшли у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік від Львова повішеним 18 травня 1979 року. Офіційною версією події було самогубство внаслідок тривалого психічного розладу. В результаті справу закрили через відсутність складу злочину буквально за місяць.

Загадкова смерть обірвала життя композитора у 30-річному віці. Громадськість була не згодна з висновками слідства. Існувала версія, що Івасюк пішов із життя не без сторонньої допомоги.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Надія МаксимецбОлександр Рувин
Місце
Україна
Теги
самогубстворозслідуванняпрокуратура Києва
Поділитися у Facebook
31
Коментарі
17
14
Смішно
27
Цікаво
313
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Лысых Наталия
Лысых Наталия
Не прошло и 100 лет...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Найлегше це закрити справу тому що ним був влаштований суїцид. Те що це не була добровільна смерть було зрозуміло з самого початку, але слідство не було зацікавлене в виявленні істини або було зацікавлене закрити справу поскоріше. Тому придумали таке пояснення. А в ті роки по іншому і не робили. Є людина є проблема, нема людини нема проблеми. Певне Івасюк комусь дуже заважав.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0
Chesny Victor
Chesny Victor
Гэбэшные твари, работали грубо и нагло.
Показати коментар повністю
Відповісти
8
1

Блоги / думки

ads pixel