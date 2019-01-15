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Стало відомо, хто напав на DZIDZIO у Києві: подробиці

3.2тЧитати матеріал російською

Поліцейські Києва встановили зловмисників, які раніше напали на українського поп-співака DZIDZIO (Михайла Хому).

Так, про хід розслідування розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко. Інформація була опублікована прес-службою Нацполіції Києва.

"Ми опитали потерпілого, відібрали пояснення в очевидців і вилучили відео з камер спостереження. Крім цього, в Києві ввели оперативний план, за допомогою якого в сусідньому районі столиці знайшли один автомобіль. Також встановили фігурантів, які завдали тілесних ушкоджень. Це36-річний і 33-річний іноземці, раніше судимі за підробку документів", — поділився Іщенко.

Стало відомо, хто напав на DZIDZIO у Києві: подробиці

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Стало відомо, хто напав на DZIDZIO у Києві: подробиці

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Міг втратити слух: DZIDZIO заспівав вперше після побиття

Також він додав, що у зв'язку з отриманням додаткових матеріалів злочин перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Крім того, зловмисникам заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину й оголосили їх у розшук. Повідомляється, що за скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак і шоумен DZIDZIO (Михайло Хома) розповів про своє лікування після побиття. Так, він поділився, що перебуває у клініці і залишиться під наглядом лікарів ще півтора місяці, оскільки отримана після побиття травма загрожує новими проблемами.

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