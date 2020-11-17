Стала відома причина смерті Романа Віктюка

Попередньою причиною смерті знаменитого режисера, народного артиста України Романа Віктюка є інсульт.

Про це повідомляє "П'ятий канал" з посиланням на друга сім'ї знаменитості. Зазначається, що Віктюк помер в реанімації військового госпіталю. До цього він перебував у міській клінічній лікарні імені братів Бахрушиних в Москві, куди його госпіталізували з діагнозом коронавірус.

Помічниця режисера Людмила Ісакович розповіла, що його смерть сталася несподівано. За її словами, Віктюк починав одужувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 14 листопада помер знаменитий радянський режисер і актор вірменського походження Армен Джигарханян. Його поховали в Москві на Ваганьковському кладовищі.