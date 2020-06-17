Стала відома причина смерті пластичного хірурга Альони Верді, яку звинувачували у потворенні людей

Причиною смерті 38-річної Альони Верді, яка працювала пластичним хірургом без спеціальної освіти, став обширний інсульт.

Розтин встановив, що інсульт був спровокований алкогольним та наркотичним сп'янінням, в результаті чого жінка отримала серйозне ураження мозку, повідомляє "Комсомольская правда".

Відмітимо, скандально відома лікарка померла в Краснодарі після декількох днів у комі.

"Доктор Франкенштейн", як прозвали Альону у ЗМІ, "прославилася" тим, що провела низку пластичних операцій, що, як підозрюють, покалічили близько 20 росіянок. За це жінка була арештована, але пізніше відправлена на так званий домашній арешт.

kubnews.ru

За даними видання, постраждалі від рук Верді пацієнтки продовживатимуть боротися за справедливість у суді, але тепер звинувачення будуть спрямовані на адресу клініки, де проходили незаконні хірургічні втручання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Доктор Франкенштейн" з України забула в тілі росіянки величезний дренаж.