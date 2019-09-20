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22 вересня • оновлено в 14:32
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"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ

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Мосміськсуд змінив запобіжний захід актору Павлу Устінову, якого засудили на 3,5 року колонії загального режиму за те, що під час масових затримань у Москві він нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу.

Про це в повідомляє видання Lenta.ru.

"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
Новини
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Молоду людину звільнять із СІЗО. Рішення ухвалено за клопотанням Генпрокуратури. Устінов перебуватиме під підпискою про невиїзд до 23 вересня, коли Мосміськсуд планує розглянути скаргу щодо його справи.

"Справа Устінова аж надто кричущий випадок. Момент був знятий на безліч камер. Це є доказом невинуватості. Як бути з іншими? Кому не так пощастило?", "Потрібно за кожного так боротися!", "Відбили!", "Скільки ж таких Павлів Устінових...", "Пішло діло. А влада-то побоюється народ", "Справедливість восторжествувала", — пишуть у мережі.

"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ
"Справедливість восторжествувала!" Мережа в захваті від звільнення Устінова в РФ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські зірки влаштували у соцмережах акцію на підтримку актора Павла Устінова. За нього заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост про свавілля в Росії на фоні цілковитої свободи у діях силових структур.

18 вересня у Москві, біля адміністрації президента РФ, почався масовий пікет на підтримку актора.

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Росія Москва
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филипп филипыч
филипп филипыч
мордор не мордористый какой то))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Борисс Робот, это че получается нормальный справедливый суд это для мордора естественно?)
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Борисс Робот
Борисс Робот
филипп филипыч, с чего вдруг...??? мордор всегда остается мордором...
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