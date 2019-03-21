"Справа тут не в Путіні": Акунін зробив заяву про Росію

Російський письменник Борис Акунін, який вже декілька років живе в Лондоні, висловився про Росію.

"Увесь 2014 рік був таким. Починаючи з Криму, боїнга, ситуації на Донбасі. Я раптом відчув себе в меншості на цьому святі життя. Я зрозумів, що помилявся, неправильно розумів свою країну", — сказав Акунін в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман у програмі "А поговорити?".

Скріншот з відео

"У 2011-2013 роках, коли був демократичний рух, мені здавалося, що я все розумію, що все йде правильно і добре. Через якийсь час все це рухатиметься на всю країну, буде ставати м'якшим, людянішим. Вибори відновляться, свобода слова. І тут я зрозумів, що це якісь глибші процеси. Було б неправильно пояснювати все "Ось завівся злий Путін, який вирішив все повернути туди". Справа тут не в Путіні. Це частковий вияв якогось глибшого процесу", — заявив Акунін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, оскільки виступати перед агресором — це жахливо і малоінтелектуально.

Також він додав, що особисто для нього Росія померла, і з березня 2014 року анітрохи не контактує з росіянами.

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