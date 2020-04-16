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16 квітня • оновлено в 15:05
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Спливли інтимні подробиці першої шлюбної ночі Пугачової та Кіркорова: тряслися стіни

1.5т
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Друг російської співачки Алли Пугачової, фотохудожник Ігор Гранковський розповів про першу шлюбну ніч примадонни та Філіпа Кіркорова.

Так, інтимними подробицями він поділився з виданням "Дни.ру". За словами Гранковського, в першу шлюбну ніч знаменитостей "тряслися стіни", а провели вони її в особняку мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

Фото: Віктор Лісіцин/Globallook

"10 березня 1994 року Кіркоров давав в Санкт-Петербурзі концерт "Я не Рафаель". Після чого директор концертного залу підкинула йому ідею одружитися з Аллою Борисівною. Філіп загорівся ідеєю і вже 15 березня вони розписалися. З РАГСу вони поїхали в ресторан. Ну а далі... Далі було найцікавіше. Перша шлюбна ніч молодят була в особняку Анатолія Собчака. Я теж ночував там. Стіни тряслися, пам'ятаю!" – поділився Гранковський.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

Фото: culturavrn.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою, яке сталося у 2005 році.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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