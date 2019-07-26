Співачка, яка втекла до Росії, дасть концерт у Києві? З'явилися несподівані деталі

У Національному палаці мистецтв "Україна" не отримували інформації про запланований концерт співачки Таїсії Повалій, яка втекла до Росії.

Про це представники пресслужби концертного залу повідомили Укрінформу, уточнивши, що не є організаторами заходу.

"Відсутність афіш на нашому сайті пояснюється тим, що палац "Україна" не є організатором можливого концерту. І поки ми не отримували ніяких афіш або інформації щодо запланованого сторонніми організаторами заходу", – йдеться в повідомленні.

Таїсія Повалій instagram / tpovaliyofficial

Більш точну інформацію про концерти надати не змогли, оскільки керівництво палацу "вирушило у відпустку".

Повалій у Білорусі instagram / tpovaliyofficial

"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону обов'язково надамо вичерпну відповідь", – пообіцяли в палаці.

У той же час на сайті національного квиткового оператора Karabas триває продаж квитків на концерт Повалій. Ціни – 390-2990 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розмістила інформацію, що збирається дати концерт у Києві. На це користувачі закидали її гнівними коментарями. Як відомо, вона була народним депутатом VII скликання від Партії регіонів і активно гастролювала в РФ під час Революції Гідності.

Афіша Таїсії Повалій instagram / tpovaliyofficial

Останнім часом вона почала постити фотографії у соцмережах, дивуючи користувачів зовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, за чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.

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