Співачка, яка втекла до Росії, дасть концерт у Києві? З'явилися несподівані деталі

У Національному палаці мистецтв "Україна" не отримували інформації про запланований концерт співачки Таїсії Повалій, яка втекла до Росії.
Про це представники пресслужби концертного залу повідомили Укрінформу, уточнивши, що не є організаторами заходу.
"Відсутність афіш на нашому сайті пояснюється тим, що палац "Україна" не є організатором можливого концерту. І поки ми не отримували ніяких афіш або інформації щодо запланованого сторонніми організаторами заходу", – йдеться в повідомленні.
Таїсія Повалій
instagram / tpovaliyofficial
Більш точну інформацію про концерти надати не змогли, оскільки керівництво палацу "вирушило у відпустку".
Повалій у Білорусі
instagram / tpovaliyofficial
"Новий концертний сезон починається з вересня, тому ближче до початку сезону обов'язково надамо вичерпну відповідь", – пообіцяли в палаці.
У той же час на сайті національного квиткового оператора Karabas триває продаж квитків на концерт Повалій. Ціни – 390-2990 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розмістила інформацію, що збирається дати концерт у Києві. На це користувачі закидали її гнівними коментарями. Як відомо, вона була народним депутатом VII скликання від Партії регіонів і активно гастролювала в РФ під час Революції Гідності.
Афіша Таїсії Повалій
instagram / tpovaliyofficial
Останнім часом вона почала постити фотографії у соцмережах, дивуючи користувачів зовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, за чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.
Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.
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