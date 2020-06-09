Російська співачка Валерія зізналася, що перший чоловік, композитор Олександр Шульгін не раз підіймав на неї руку.

Так, за словами зірки, вона довго терпіла знущання чоловіка. Адже піти було не так просто: Шульгин забрав у неї всі гроші й контракти. Про це Валерія розповіла в інтерв'ю для Youtube-каналу "Между нами" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Співачка Валерія Скріншот з відео

"Всі документи були у нього, контракти у нього. Я ще публічна людина. А грошей ні копійки не було. І тікати було нікуди... Я думала, що вінчання допоможе зміцнити союз, Шульгін одумається. Але вже по дорозі в храм він влаштував грандіозний скандал. Кричав триповерховим матом. Побачивши батюшку, замовк. Потім ось ця щаслива церемонія вінчання", – розповіла Валерія.

Олександр Шульгин і Валерія в молодості Фото: zen.yandex.ru

Співачка також додала, що через кілька місяців після вінчання вона все ж подала на розлучення. Попри погрози, артистка знайшла в собі сили заявити про насильство. Однак закликати Шульгіна до відповідальності згідно із законом було непросто.

Олександр Шульгин і Валерія в молодості Фото: uznayvse.ru

"Одного разу мені дивом вдалося від нього вирватися. Побігла до дороги, мене хтось підвіз, я біля першого-ліпшого травмпункту зупинилася. Заходжу така – вся в синцях, чорна. І мені говорять: "Де прописані? В Москві? Тоді вам треба їхати на свою адресу, на Автозаводську", – згадала виконавиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Валерія показала дивне відео, на якому вона лаялася зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним.

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