Солістка "ВІА Гри" вперше прокоментувала чутки про роман з Костянтином Меладзе

Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег якій приписували роман з продюсером Костянтином Меладзе, вперше відреагувала на чутки.

Так, співачка зізналася, що Костянтин є для неї наставником і третім батьком, але не більше.

"Для мене Костянтин Меладзе — третій батько після рідного батька і Бога. З першого дня відчуваю до нього повагу і вдячність за улюблену роботу", — заявила Еріка, розвіявши всі чутки про роман.

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе

Більш того, Герцег натякнула, що перебуває у відносинах, але поки коханого показувати не збирається. Можливо, співачка скоро вийде заміж.

"Я не прагну показувати коханого. До того ж він — людина не творча, займається бізнесом. За шість років я не коментувала жодної ситуації, що стосується особистого життя, тому що на те воно і "приватне життя". Але зараз мені хочеться говорити про це, тому що у мене є передчуття, що саме ця людина стане моїм майбутнім чоловіком", — додала Еріка.

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе Фото з Instagram

Еріка Герцег Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою групи "Віа Гра" Ерікою Герцег.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!