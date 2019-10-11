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11 жовтня • оновлено в 08:45
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Солістка "ВІА Гри" вперше прокоментувала чутки про роман з Костянтином Меладзе

3.4т Читати матеріал російською

Солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег якій приписували роман з продюсером Костянтином Меладзе, вперше відреагувала на чутки.

Так, співачка зізналася, що Костянтин є для неї наставником і третім батьком, але не більше.

"Для мене Костянтин Меладзе — третій батько після рідного батька і Бога. З першого дня відчуваю до нього повагу і вдячність за улюблену роботу", заявила Еріка, розвіявши всі чутки про роман.

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе

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Більш того, Герцег натякнула, що перебуває у відносинах, але поки коханого показувати не збирається. Можливо, співачка скоро вийде заміж.

"Я не прагну показувати коханого. До того ж він людина не творча, займається бізнесом. За шість років я не коментувала жодної ситуації, що стосується особистого життя, тому що на те воно і "приватне життя". Але зараз мені хочеться говорити про це, тому що у мене є передчуття, що саме ця людина стане моїм майбутнім чоловіком", — додала Еріка.

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе

Еріка Герцег і Костянтин Меладзе

Фото з Instagram

Еріка Герцег

Еріка Герцег

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою групи "Віа Гра" Ерікою Герцег.

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Особи
Еріка Герцег Костянтин Меладзе
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Валевич Борис
Валевич Борис
этот третий папочка ловко лазает по трусикам - старый извращенец
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70rus xxx
70rus xxx
Открыли Америку.Все они прошли через Меладзе.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой та ладно все и так давно знают что Виагра это гарем Меладзе)))
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