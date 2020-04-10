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10 квітня • оновлено в 18:16
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Солістка гурту KAZKA Зарицька відверто зізналася про розрив із коханим

3.1т
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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що розірвала відносини з хлопцем-іноземцем.

Так, за словами знаменитості, зараз у неї на першому місці робота, тому з колишнім коханим вона вже майже не спілкується. Про це Зарицька повідомила в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною".

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

Крім того, співачка зазначила, що її рідні були проти цих відносин, а виконавиця прислухається до сім'ї.

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

"Інакше ніяк не може бути, тому що моя сім'яце я. Моїй сестрі Діані ніхто не подобається з моїх залицяльників", – пояснила Зарицька. До речі, молодша сестра співачки Діана, яка прийшла на інтерв'ю разом з Олександрою, сказала: вона не відчула, що ця людина буде з сестрою довго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів з приводу своєї зовнішності, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Саша Зарицька
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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