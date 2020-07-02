Соколовський розповів про життя після розриву з Дакотою: від нього всі відмовилися

Російський співак Влад Соколовський зізнався, що після скандального розлучення з Ритою Дакотою від нього "всі відмовилися".

Так, артист заявив, що в один момент він втратив сім'ю, близьких і професію. Про це Соколовський розповів в інтерв'ю YouTube-шоу "Алена, блин!" (щоб переглянути відео, доскрольту новина до кінця).

"Я втратив все після розлучення з Ритою – насамперед сім'ю. Я втратив дуже багато близьких людей, повагу, по суті себе втратив – мене вибило просто колосально... Професію на час теж втратив, бо лояльність зникла. Від мене відмовилися всі", – розповів Соколовський.

Влад Соколовський і Рита Дакота (Instagram Влада Соколовського)

Також співак зізнався, що після розриву з Ритою він перший час "займався самобичуванням" і замкнувся в собі. Однак незабаром зрозумів, що потрібно "все міняти".

"Перший час я взагалі слабо розумів і усвідомлював. Я ніколи не зациклювався на тому, як мені, більше переживав за інше. Мене одним махом накрило суворе, дуже жорстке усвідомлення всього того, що сталося, і я дуже довгий час займався самобичуванням. Але я нікому цього не показував. у мене не було істерії, я не вибухав, не намагався показати, що мені добре. Я просто був у якомусь замкнутому стані. В ньому я перебував десь місяць і в один момент зрозумів, що потрібно все міняти", – підсумував Соколовський.

Влад Соколовський і Рита Дакота (Instagram Влада Соколовського)

Нагадаємо: Влад Соколовський і Рита Дакота розлучилися у 2018 році після трьох років шлюбу. На своїй Instagram-сторінці співачка розповідала, що причиною такого рішення стали численні зради чоловіка, які траплялися з самого початку їхніх відносин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов повідомили про розлучення після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.