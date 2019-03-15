"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото

Колишня дружина російського режисера Костянтина Богомолова, який нібито зустрічається з журналісткою Ксенією Собчак, Дар'я Мороз захопила мережу пікантним знімком. Так, на ньому вона позує в напівпрозорій сукні сидячи на підлозі.

Деякі користувачі мережі зазначили, що Собчак намагається бути схожою на актрису. Фото Мороз розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Дар'я Мороз instagram.com/d_moroz

"Як же приємно бачити справжню жінку!", "Дашо, клас! Гарна фотосесія яка", "Дуже шкода, що Собчак під вас косить. Але, тут вона безсила", - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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