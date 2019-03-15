МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото

1.3тЧитати матеріал російською

Колишня дружина російського режисера Костянтина Богомолова, який нібито зустрічається з журналісткою Ксенією Собчак, Дар'я Мороз захопила мережу пікантним знімком. Так, на ньому вона позує в напівпрозорій сукні сидячи на підлозі.

Деякі користувачі мережі зазначили, що Собчак намагається бути схожою на актрису. Фото Мороз розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Дар'я Мороз

Дар'я Мороз

instagram.com/d_moroz

Новини
"На Бузову схожа": зірка-перебіжчиця з України розлютила мережу вульгарним кліпом

"Як же приємно бачити справжню жінку!", "Дашо, клас! Гарна фотосесія яка", "Дуже шкода, що Собчак під вас косить. Але, тут вона безсила", - пишуть у мережі.

"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото
"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото
"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото
"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото
"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото
"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки