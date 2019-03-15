"Собчак безсила": колишня дружина Богомолова захопила еротичним фото

Колишня дружина російського режисера Костянтина Богомолова, який нібито зустрічається з журналісткою Ксенією Собчак, Дар'я Мороз захопила мережу пікантним знімком. Так, на ньому вона позує в напівпрозорій сукні сидячи на підлозі.
Деякі користувачі мережі зазначили, що Собчак намагається бути схожою на актрису. Фото Мороз розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Дар'я Мороз
instagram.com/d_moroz
"Як же приємно бачити справжню жінку!", "Дашо, клас! Гарна фотосесія яка", "Дуже шкода, що Собчак під вас косить. Але, тут вона безсила", - пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У кінці 2018 року в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозру в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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