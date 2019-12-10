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10 грудня • оновлено в 18:43
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Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту

1.4т
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Користувачі і численні шанувальники солістки Roxette Марі Фредрікссон сумують через її смерть, згадуючи найпопулярніший кліп в історії гурту.

Після сумної звістки фанати в коментарях під піснею "It Must Have Been Love" в YouTube написали, що зірка назавжди залишиться в їхніх серцях.

Це був п'ятий сингл у кар'єрі шведського поп-рок-гурту, написаний Пером Гессле. Балада стала третім хітом №1 у США, і є одним з бестселерів. Величезну популярність композиція отримала завдяки фільму "Красуня".

Марі Фредрікссон – It Must Have Been Love

Марі Фредрікссон – It Must Have Been Love

Кадр з кліпу

У 2005 році Пер Гессле навіть отримав нагороду BMI після того, як хіт прозвучав на радіостанціях США понад 4 млн разів.

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"Пісня на всі часи, часто її переслуховую. Марі, до побачення. Ми будемо сумувати", "Можу посперечатися, всі спустошені. Нехай земля їй буде пухом", "Спочивай з миром", "Марі, незабутній голос", "Королева, ти назавжди залишишся в наших серцях", "Вона була чудовою жінкою", "Пам'ятаю, як на дискотеці танцювала "медляк", – згадали шанувальники.

Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту
Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту
Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту
Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту
Смерть солістки Roxette: в мережі ажіотаж навколо найпопулярнішого кліпу в історії гурту

Як повідомляв OBOZREVATEL, солістка Roxette померла на 62-му році життя. Про причини смерті поки офіційно не повідомляється, але відомо, що артистка з 2002 року хворіла на рак головного мозку. OBOZREVATEL зробив добірку фото і відео з останнього концерту Фредрікссон.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
шоу-бизнес кліп музика
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