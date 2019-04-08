Смерть принцеси Діани: з'ясувалося, що могло її врятувати

Головний судово-медичний патологоанатом Великобританії доктор Річарда Шепард заявив, що принцеса Діана, яка померла більше 20 років тому в авіакатастрофі, могла врятуватися, якби була пристебнута.

Травми, які вона отримала, були невеликими, але смертельними, тому що розташовувалися в "неправильному місці", пише The Sun.

Він зазначив, що травма принцеси Діани була настільки незвичайною, що за 30 років своєї медичної практики він ніколи не бачив нічого подібного.

"Якби тільки вона була пристебнута ременем безпеки, якби вона вдарила сидіння перед нею під трохи іншим кутом або з меншою швидкістю, і якби тільки вона була негайно поміщена в машину швидкої допомоги. Я впевнений, що патологія її смерті безперечна. Але навколо цієї крихітної смертельної сльози в легеневій вені сплетено багато інших фактів, деякі з яких досить непрозорі, щоб з'явилося безліч теорій", - заявив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель принцеси Діани в аварії в 1997 році стала класичним прикладом того, як збіг обставин вирішив їх несприятливий результат. Зазначимо, що раніше в ЗМІ помітили, що герцогиня Меган Маркл копіює стиль принцеси Діани.

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