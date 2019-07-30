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"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

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Українська співачка Світлана Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт соліста німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна в Москві.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, з геолокацією "Лужників". На ньому Лобода позувала в убиральні, сидячи на унітазі в одному рушнику і розглядала обкладинку журналу, яку прикрашав Ліндеманн.

"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

Світлана Лобода

Фото з Instagram

"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

Світлана Лобода

Фото з Instagram

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"Везе! Я не змогла потрапити, квитків не вистачило", — поскаржилася колишня дружина знаменитого режисера Федора Бондарчука Світлана.

"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

А шанувальники побажали артистці добре провести вечір.

"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein
"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein
"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein
"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein
"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

Зазначимо, що пізніше Telegram-канал "Только никому" повідомив, що на концерт до Ліндеманн Лобода приїхала з донькою.

"На концерті Rammstein в ложу Тілля Лобода прийшла з дочкою. Весь вечір співачку супроводжував менеджер Тілля Анар. Пішла звідти після двох пісень, в супроводі охорони, судячи з усього, назад до Ліндеманн. Весь концерт знімала на телефон. Виглядала, як дружина рокера. В шкіряній куртці і шортах", — говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн висловився про відносини зі Світланою Лободою.

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Особи
Світлана Лобода Тілль Ліндеманн Рамштайн Rammstein
Місце
Росія Москва
Тег
концерт
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Тиль лабуду отпердолил, и теперь она за ним шастает
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