"Скучила за Тіллем?" Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт Rammstein

Українська співачка Світлана Лобода пікантно натякнула, що приїхала на концерт соліста німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна в Москві.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, з геолокацією "Лужників". На ньому Лобода позувала в убиральні, сидячи на унітазі в одному рушнику і розглядала обкладинку журналу, яку прикрашав Ліндеманн.

Світлана Лобода Фото з Instagram

Світлана Лобода Фото з Instagram

"Везе! Я не змогла потрапити, квитків не вистачило", — поскаржилася колишня дружина знаменитого режисера Федора Бондарчука Світлана.

А шанувальники побажали артистці добре провести вечір.

Зазначимо, що пізніше Telegram-канал "Только никому" повідомив, що на концерт до Ліндеманн Лобода приїхала з донькою.

"На концерті Rammstein в ложу Тілля Лобода прийшла з дочкою. Весь вечір співачку супроводжував менеджер Тілля — Анар. Пішла звідти після двох пісень, в супроводі охорони, судячи з усього, назад до Ліндеманн. Весь концерт знімала на телефон. Виглядала, як дружина рокера. В шкіряній куртці і шортах", — говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн висловився про відносини зі Світланою Лободою.

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