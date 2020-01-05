Скучила за Ліндеманном? Лобода у Урганта заспівала німецькою. Відео

Популярна співачка Світлана Лобода несподівано заспівала пісню німецькою мовою, яку присвятила Тіллю Ліндеманну.
Так, артистка стала гостею шоу "Вечерний Ургант". Відео зі зйомок Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Так, на ролику Світлана виконує пісню "Маленькой елочке холодно зимой" німецькою мовою. Такий подарунок зірка зробила спеціально до дня народження музиканта: 4 cічня Ліндеманну виповнилося 57 років.
"З днем народження, мій Тілль", – коротко підписала відео співачка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода повністю оголилася для нового mood-відео. Відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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