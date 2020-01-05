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5 січня • оновлено в 19:02
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Скучила за Ліндеманном? Лобода у Урганта заспівала німецькою. Відео

1.7т
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Популярна співачка Світлана Лобода несподівано заспівала пісню німецькою мовою, яку присвятила Тіллю Ліндеманну.

Так, артистка стала гостею шоу "Вечерний Ургант". Відео зі зйомок Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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Так, на ролику Світлана виконує пісню "Маленькой елочке холодно зимой" німецькою мовою. Такий подарунок зірка зробила спеціально до дня народження музиканта: 4 cічня Ліндеманну виповнилося 57 років.

"З днем народження, мій Тілль", – коротко підписала відео співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода повністю оголилася для нового mood-відео. Відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Тілль Ліндеманн Світлана Лобода
Місце
Росія
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