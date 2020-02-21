Скрябін може може отримати звання Народного артиста

Українському співакові Андрію Кузьменку, який загинув в аварії на Дніпропетровщині, можуть присвоїти звання Народного артиста України.

Ініціативу нардепа Павла Мельника з "Слуги народу" підтримали 260 народних депутатів. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Щодо присвоєння почесного звання "Народний артист України" у 2015 році на сайті Президента України було зареєстровано відповідну петицію. Петиція набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, проте таке звання Андрію Кузьменку присвоєно не було. У моєму запиті також міститься прохання до Президента України внести зміни до "Положення про почесні звання України" щодо можливості присвоювати почесні звання посмертно", – написав Мельник.

Кузьма РБК

"Є значна кількість випадків, коли за життя видатні діячі України не були удостоєні такої державної нагороди. Визнання до багатьох з них, прийшло лише після їх смерті", – написав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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