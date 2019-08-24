Скрипка, Зібров та інші: зірки привітали українців з Днем Незалежності

Сьогодні одне з найголовніших свят країни – День Незалежності України.

Напередодні такої важливої події, команда нашого видання поспілкувалася з українськими зірками і дізналася, що ж для них означають такі слова, як "свобода" і "незалежність". Чи відчувають вони себе незалежними в нашій країні?

Олег Скрипка

Моя незалежність і свобода, скільки я себе пам'ятаю, завжди була зі мною. У мене з дитинства були незалежні думки і судження. Я завжди слухав не ту музику, що всі слухали. Носив не таку одяг, як все і намагався триматися своєї думки, свого смаку. Для мене це і є незалежність - незалежність суджень. Щоб нам не говорили, яким би не було громадську думку, я завжди все пропускаю через внутрішній критичний фільтр. Думаю, що це і є незалежність. Тому вітаю всіх з Днем Незалежності і бажаю, щоб кожен відчував індивідуально свою Незалежність, і Незалежність країни. Щоб це було нашим приватним, високим справою, і щоб ми розвивали України з великим захопленням і задоволенням!

Ната Сміріна, Astronata

Незалежність - всередині людини. Я завжди була дуже вільнодумної і мене оточували однодумці. Напевно, зрозуміла, що щось в головах людей змінилося, коли у нас стали організовувати круті концерти та фестивалі, і народ став на це все ходити. Я вважаю себе представником української культури. Мені подобається, коли ми приїжджаємо в іншу країну, а там з розумними обличчями всі говорять: "Ну так вони ж з України, звичайно вони класні. В Україні офігенна електронна сцена, і багато талановитих музикантів." Я усвідомлюю, що UA біля назви проекту на афіші - це для багатьох знак якості. Дорогі люди! Давайте пам'ятати, що Україна - це наш будинок, і тільки від нас залежить, яким він буде завтра. Ми незалежні і прекрасні, працьовиті і розумні! Я в нас дуже вірю і бажаю всім віри в себе і любові до себе і свого дому!

Анатолій Анатоліч

Зараз я відчуваю, що живу в незалежній країні. Сказати, коли я це відчув неможливо. Це як любов, вона з'являється поступово, з часом. Моя мова, паспорт громадянина України та почуття гордості за свою країну. Власну незалежність я відчув з моменту, коли студентом заробив перші гроші. Мій перший заробіток дав мені поштовх і почуття незалежності для досягнення своїх цілей і здійснення бажань. За підсумком, я можу сказати, що для мене свобода - це можливість говорити, думати, міркувати вголос, не боятися бути самим собою. Друзі, я вітаю кожного з нашим професійним святом, тому що саме ми робимо цю країну незалежною. Ми частина цієї незалежності, а незалежність в кожному з нас.

Олена Лавренюк

В силу того, що я зі Львова, прагнення бути незалежними - це те, що з самого дитинства нам прищеплювали. Свою незалежність я відчула тоді, коли почала надходити так, як я вважала правильним і нести відповідальність за свої вчинки. Я вважаю, що Україна починається з кожного з нас. Вона про те, кажеш ти на українському, чи любиш ти подорожувати по країні, який ти внесок робиш в Україні, хоча б найменший, але все ж внесок. Ти – це і є Україна! Українці, цінуйте те, де ви живете, ту красу, яка навколо вас, бережіть її і її традиції і любите її безумовно! Тоді все у нас з вами буде неймовірно!

Павло Зібров

Що таке незалежність для мене? Ми всі залежні і це хороша залежність. Від своїх рідних, близьких, від своїх наставників, вчителів, історії, від своєї землі. Ти залежний від цього, тому що це дало нам старт, дало можливість жити, творити, розкриватися. Тому, що таке незалежність в прямому сенсі, я не розумію. Не можна жити в центрі Європи і бути незалежними. Ми залежні від наших сусідів, ми залежні від наших партнерів. Просто сподіватися за те, що вони будуть вирішувати наші проблеми - немає. Це не правильно, це фантом. Такого не було і не буде. Кожен займається своєю. Кожна держава відстоює свої національні інтереси. Незалежність - це коли будуть прозоро працювати суди, прокуратура, буде працювати для всіх один закон – ось це буде незалежність. Я дуже пишаюся і вітаю Україну з тим, що нам вже 28. Бажаю нам йти тільки вперед, і ні кроку назад. В радість, в процвітання, в незалежність. Я вітаю тебе, Україно!

Жан Гріцфельдт

Завжди відчував себе незалежним у незалежній країні. Свобода в самообмеження, а кожен вже для себе розкриває це поняття той чи інший спосіб. Як українця мене визначає історія моєї країни, носієм якої я є. Незалежність для мене - це перемога над залежностями, не можу сказати, що досяг успіху в цій справі на всі 100%. Дорогим жителям нашої країни, хочу побажати максимальної реалізації, тому що щасливу країну визначають щасливі жителі і звичайно мудрості нової влади в прийнятті рішень.

Sonya Kay

З приходом нової команди є великі надії на те, що перестануть грабувати країну і народ, і що у нас закони і життя будуть європейськими. Так, я вважаю себе вільною і незалежною. Для мене незалежність – це лояльне і демократичне ставлення до людей. Хочеться, щоб люди не виживали, а жили, щоб могли їздити скрізь не тільки завдяки безвізовому режиму, а й тому, що у них достатньо на це коштів. Я дуже хочу, щоб кожен День незалежності був світлим і спокійним. Без війни! Щоб люди посміхалися кожен день, а не тільки в свята. Я бажаю кожному українцеві, бути незалежним у першу чергу внутрішньо, жити в достатку і любові.

Артем Пивоваров

Я народився в день, коли прийняли Конституцію України, і мої батьки завжди мені про це говорили дуже гордо. Уже в більш усвідомленому віці я розумів, що живу в незалежній країні. Мені дуже приємно усвідомлювати, що я можу творити і дарувати свою музику на батьківщині. Я думаю, кожна творча людина в Україні вважає себе вільним, і для кожної творчої людини свобода є як вираженням себе, так і виразом своїх думок, дій без будь-яких обмежень. Тому я радий, що живу в Україні і у мене є можливість займатися тим, що мені подобається, і бути почутим. Бажаю всім українцям розширювати свої внутрішні кордони, шукати себе у всіх напрямках і робити те, що вам подобається. Будьте наполегливіше! Зі святом, Україно!

Dj NANA

Для мене свобода, коли ти маєш право вибору і несеш відповідальність за свої вчинки і дії. Якщо ти хочеш, щоб твоя країна була незалежною, то варто почати з свого життя. Необхідно усвідомлено приймати рішення і відповідально підходити до того, що відбувається. Безумовно вважаю себе вільною в Україні і дуже люблю свою країну. В яких би куточках Землі я не була, завжди хочу повернутися в місце, де відчуваю себе вільною, сильною і незалежною. У мене давно є мрія – поїздити по всій Україні, щоб вивчити незвідані місця і зануритися в культуру нашого народу. Мене надихає наш український народ, який зумів своєю силою і духом підняти країну. Зі святом вас, самі незалежні люди! Цінуйте те, що у вас вже є і пам'ятайте завжди, що ми живемо в найкращій країні, яку можемо разом розвивати і популяризувати. Бажаю, бути щасливими і завжди оберігати свою свободу!

Руслан Квінта

Завжди дивлюся через площину своєї сім'ї і роду. Я українець. Моя душа вибрала це місце, за що я вдячний. Душа ніколи не помиляється! Якщо говорити про незалежність, це велика прив'язка до соціуму, матеріального світу і правилам. Сьогодні я на все це дивлюся іншими очима – не ищу різниці. Я розумію, що не це головне. Важливо, хто ти і що можеш зробити корисного для країни і світу в цілому. Вірю, що Україна буде самої квітучою і доброзичливою країною! І пишаюся нашими людьми за їх прагнення розвиватися і відстоювати свої права в такому складному світі добра і зла.

Бажаю всім українцям бути в першу чергу мудрими! Нехай в кожній родині панує любов і високоморальну виховання. І тоді, нам не перед ким не буде соромно. Величезної любові, міцного здоров'я і миру над головою кожного українця.

У матеріалі OBOZREVATEL можна буде дізнатися всі подробиці свята Дня Незалежності України.

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