Скільки заробляють Дудь, Собчак і Тодоренко в YouTube

Російські блогери-інтерв'юери заробляють на роликах в YouТube понад 57 мільйонів рублів на рік. Найприбутковішими вважаються канали Юрія Дудя, Регіни Тодоренко і Ксенії Собчак.

До таких висновків прийшли аналітики агентства SALO, які провели дослідження і оприлюднили суми, пише "Комерсант".

"Розглядалися найбільш популярні канали. SALO враховувало кількість рекламних інтеграцій на кожному каналі за 2019 рік і середню вартість розміщення по прайс-листу", — повідомило агентство.

Дудь і Собчак Cosmopolitan

Перше місце за величиною доходів зайняв канал "Вдудь" журналіста і блогера Юрія Дудя. Обсяг річної виручки його каналу склав 57,5 мільйона рублів. На другому місці розташувався канал телеведучої Регіни Тодоренко, яка заробила за рік 26 мільйонів.

Регіна Тодоренко Peopletalk

На третьому місці — канал журналістки Ірини Шихман "А поговорить?" з виручкою в 16,6 мільйона рублів за рік. Четверте і п'яте місця рейтингу зайняли канал "Редакція" і канал журналістки Ксенії Собчак з виручкою в 15,7 і 15,2 мільйона рублів відповідно. Також в шорт-лист потрапили канали "Русские норм" (9,2 млн), "ещенепознер" (8,5 млн), "Красава" (8,37 млн), "Нежный редактор" (8,06 млн) і " Макарена "(5,2 млн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Дудь підірвав YouTube інтерв'ю з актором і коміком Антоном Лапенко.

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