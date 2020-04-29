Скільки Муценієце може заробити на скандалі з Прилучним: росЗМІ назвали суму

Доходи російської актриси Агати Муценієце можуть значно вирости в зв'язку зі скандалом з чоловіком Павлом Прилучним.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Агата Муценієце й Павло Прилучний kp.ru

Так, повідомляється, що завдяки своєму Instagram Агаті вже вдалося заробити два мільйони рублів.

"У Instagram у Муценієце вже близько двох мільйонів підписників, тому я оцінюю рекламу в її блозі в районі 150 – 200 тисяч рублів за пост. І 100 тисяч рублів за stories. Актриса вже відрекомендувала підписникам планшет, сирний десерт, пилосос, сік, парфум, косметику. Так що реклама в Instagram принесла їй близько 2 млн рублів. Після коронавірусу її заробітки напевно виростуть. Рекламний ринок зараз просів, але потім сімейна драма Агати приверне ще більше замовників", – говорить зірковий агент Вадим Кормільцин.

Агата Муценієце й Павло Прилучний yandex.ru

Крім того, агент переконаний, що завдяки скандалу актриса змогла розкрутити свій YouTube-канал:

"У неї росте число підписників на YouTube-каналі. Агата зняла для свого каналу відео "Будні розлученої". І відразу мільйон переглядів! Головне, на чому заробляють відеоблогери, – реклама. Якщо градус скандалу не вщухне, з'являться рекламодавці, і Агата буде заробляти в YouTube чималі гроші".

Агата Муценієце й Павло Прилучний kino-teatr.ru

У свою чергу, кінопродюсер Марк Рудінштейн не виключає того, що скандал був придуманий для телебачення:

"Я думаю, вони не розлучаться. Судіть самі: Агата каже, що її побив чоловік, і в той же час з'являється в ефірі дитячого "Голосу". Якщо жінку чоловік побив, вона навряд чи поїде на роботу, вона скоріше в лікарню піде. Я давно Пашу знаю. Він не з тих людей, хто підніме руку на жінку. Упевнений, що ця історія на його кар'єрі погано не відіб'ється, народ у нас любить спостерігати за сімейною санта-барбарою. Може, все це було задумано для телебачення. Я пройшов через ток-шоу, знаю, що багато історій там зрежисовані. Їм з Агатою за одну програму не менш мільйону дали б. Кожному".

Агата Муценієце й Павло Прилучний donday.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.