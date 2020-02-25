Відомий музикант і автор пісень Артем Іванов розкрив суми своїх гонорарів. Зокрема, композитор розповів, скільки можуть вартувати хіти, написані для Світлани Лободи і Лоліти.

За словами Іванова, не існує єдиного "цінника" – вартість кожного проекту для зірок завжди різна. В середньому він отримує від 200 тисяч до декількох мільйонів рублів за пісню. Про це повідомляє Peopletalk.

"Варіюються ціни в залежності від завдань. Скільки займе часу аранжування, наскільки вірогідною є можливість потрапляння з цим артистом в топи. Не існує стандартного цінника, як в магазині, але в середньому – від 200 тисяч до 2 мільйонів за один музпроект", – розповів Іванов.

Автор хітів Лободи Антон Іванов

Композитор також пояснив, що всього написав близько 50 пісень на продаж. Іванов є автором таких хітів Лободи, як "Парень", Superstar и "Пуля-дура". Він також написав для Лоліти Мілявської знаменитий трек "Сияющий город".

Музикант також зазначив, що пише треки виключно за гонорари, незважаючи на те, що багато композиторів іноді "дарують" пісня зіркам. У його практиці був тільки один випадок, коли Іванов безкоштовно написав музику для Алли Пугачової.

"Після скандального дитячого "Голосу", в якому я був саундпродюсером команди Лободи, нам зателефонувала Алла Борисівна. Для одного з дитячих проектів, який вона веде, їй було необхідне аранжування. Грошей, зрозуміло, з примадонни і її команди взяти ми не могли, зробили аранжування в якості подарунку", – додав Антон Іванов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ оприлюднили гонорари української співачки Софії Ротару за виступи в РФ.

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