Скандальний Панін зробив жорстку заяву по анексії Криму

Скандальний російський актор Олексій Панін, який розкрив подробиці свого інтимного життя, жорстко висловився про анексований РФ Крим. Так, він заявив, що президент Росії Володимир Путін порушив закон.

Про це актор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Ти ж розумієш, що коли кримчани жили за часів Ющенка і Януковича, вони дійсно вважали себе росіянами і хотіли в Росію. А зараз вони отримали, і вони зрозуміли, що не все так за*бісь", - сказав Панін.

Скріншот з відео

Гордон зазначив, що президент РФ порушив закон.

"Є міжнародні закони: Крим - це Україна, і взяти, і вкрасти частину країни - це знехтувати всім і порушити всі законні", - додав Гордон.

Скріншот з відео

"Не сперечайся зі мною, я з тобою не сперечався. Я прекрасно знаю, що це так. Коли все це сталося в 2014 році, я бовкнув свою думку. Був би я на місці Путіна - я б вчинив так само, але він порушив закон. Ніякого референдуму не було, так само, як і не було чесних виборів в Росії. Сумно. Якби ми не сиділи перед камерами - я б по-іншому сказав. Але не хочу наговорити собі на 15 років", - додав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!