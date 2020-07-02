Скандальний Моргенштерн розповів, на що витрачає мільйони: виписки з рахунків

Скандальний російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) розповів, що став доларовим мільйонером, проте істотних заощаджень у нього немає – він нечувані суми витрачає щомісяця. На підтвердження музикант показав виписки з рахунків за травень і червень 2020 року.

З'ясувалося, в середньому за місяць Моргенштерн витрачає близько 9 мільйонів рублів (майже 3,5 млн грн або 128 тис. доларів – Ред). Про це йшла мова в ефірі шоу "Че Каво" на YouTube (дивіться відео в кінці новини).

Так, 22-річний хіп-хоп-артист заявив, що за 2019 рік йому вдалося заробити понад 80 мільйонів рублів (близько 1,15 млн доларів). При цьому він вказав джерела доходів.

Доходи Моргенштерна за останній час Скріншот відео на YouTube

"Мені приходять кошти з монетизації на YouTube – це приблизно 350 тисяч рублів на місяць. Інтеграція в ролики у мене вартує десь півтора мільйона. У кліпи дорожче – близько п'яти мільйонів. Близько 300-400 тисяч "прилітає" з продажу "мерчу", – поділився музикант.

За словами Моргенштерна, за один концерт він заробляє близько 500 тисяч рублів. Відрахування за треки складають близько чотирьох мільйонів рублів на місяць. Крім того, репер заробляє за допомогою соцмережі Instagram: ціна на його сторіс починається від 500 тисяч рублів, вартість фотопоста варіюється від 600 до 800 тисяч, а відеопост коштує 1,2 мільйона в середньому. Також репер додав, що нещодавно за допис, де він мав виступити за поправки до Конституції РФ йому запропонували 10 млн рублів, однак музикант відмовився.

Витрати Моргенштерна Скріншот відео на YouTube

Моргенштерн зізнався, що хоч він і став доларовим мільйонером, він не розуміє, на що витрачає зароблені гроші. Так, його витрати за травень 2020 року склали 9,4 мільйонів рублів, а за першу половину червня – 7,5 мільйонів.

Скільки витрачає Моргенштерн в місяць Скріншот відео на YouTube

Куди Моргенштерн витрачає гроші

Основними витратами репера є дороге житло в Москві, автомобіль і брендові речі. Так, за знімання квартири в центрі Москви зірка платить 120 тис. рублів у місяць. Його найбільша покупка – Mersedes-Benz E200 за 4 млн. рублів.

Скільки витрачає Моргенштерн в місяць Скріншот відео на YouTube

Крім цього артист обожнює брендовий одяг і аксесуари (Gucci, D&G таін.). Не скупиться він і на ювелірні вироби. Ланцюжок з логотипом Playboy, наприклад, коштує 3 млн рублів, а годинник марки Rolex – 2 млн.

"Сам не знаю, на що я ці гроші витрачаю. Виходить, я за минулий рік став доларовим мільйонером, але зараз-то у мене цих грошей вже немає. Я все витратив", – зізнався артист.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний репер і блогер Алішер Моргенштерн потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes. Він посів перше місце в категорії "Музика", таким чином ставши найуспішнішим молодим музикантом Росії.