Скандальний Кива став татом втретє

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива став татом втретє. Так, у нього народилася донька.

Про це в особистому Telegram-каналі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук. "Вітаю народного депутата Іллю Киву з народженням доньки! Нехай росте здоровою та щасливою на радість батькам!" — написав Мосійчук.

Ілля Кива та Катерина Мазур Фото: facebook/kivailya

Зазначимо, що Кива має двох нащадків від попереднього шлюбу — 25-річну доньку Катерину, офіцерку поліції, і 7-річного сина Георгія. Третя дитина у нього народилася від Катерини Мазур, з якою він познайомився ще у 2017 році та живе разом у Києві. До речі, 33-річна Катерина виховує 5-річного сина.

Ілля Кива з сином Георгієм і донькою Катериною

Ілля Кива з сином і донькою Фото: instagram/kiva_ilya

Ілля Кива з Катериною Мазур на відпочинку Фото: instagram/ekaterina_mr8888

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий білоруський співак і музикант, лідер популярного гурту Brutto і культового колективу "Ляпис Трубецкой", який розпався, 47-річний Сергій Міхалок втретє став татом.

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