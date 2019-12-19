Скандальний Кива став татом втретє

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива став татом втретє. Так, у нього народилася донька.
Про це в особистому Telegram-каналі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук. "Вітаю народного депутата Іллю Киву з народженням доньки! Нехай росте здоровою та щасливою на радість батькам!" — написав Мосійчук.
Ілля Кива та Катерина Мазур
Фото: facebook/kivailya
Зазначимо, що Кива має двох нащадків від попереднього шлюбу — 25-річну доньку Катерину, офіцерку поліції, і 7-річного сина Георгія. Третя дитина у нього народилася від Катерини Мазур, з якою він познайомився ще у 2017 році та живе разом у Києві. До речі, 33-річна Катерина виховує 5-річного сина.
Ілля Кива з сином Георгієм і донькою Катериною
Ілля Кива з сином і донькою
Фото: instagram/kiva_ilya
Ілля Кива з Катериною Мазур на відпочинку
Фото: instagram/ekaterina_mr8888
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий білоруський співак і музикант, лідер популярного гурту Brutto і культового колективу "Ляпис Трубецкой", який розпався, 47-річний Сергій Міхалок втретє став татом.
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