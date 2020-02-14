Скандальний "Інтер" влаштує "радянський марафон" 23 лютого: що відомо

Скандальний український телеканал "Інтер" підготував спеціальну програму телепередач до Дня радянської армії 23 лютого. Це свято в Україні офіційно скасоване через агресію Росії.

Так, на "Інтері" 22 і 23 лютого будуть транслюватися радянські фільми, а також російський серіал. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Delo.ua

Зокрема, в ці дні пройде марафон під назвою "Всім, хто залишився вірним своїй Батьківщині, присвячується".

Анонс марафону радянських фільмів Сайт телеканалу "Інтер"

В рамках нього планується показ двох стрічок радянського виробництва – "В зоні особливої уваги" і "Хід у відповідь", а також серіалу "Захоплення", який був знятий в Росії в 2014 році.

Програма передач Сайт телеканалу "Інтер"

Відзначимо, в Україні з 2015 року був скасований День захисника батьківщини а 23 лютого через агресії Росії, який в СРСР був Днем радянської армії і військово-морського флоту.

Указом президента Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року з'явилося нове свято – День захисника України. Він присвячений армії, яка захищає кордони країни в боротьбі проти РФ. З 2015 року це свято є офіційним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Інтер" потрапив в скандал, пов'язаний з гомофобією. Український журналіст Володимир Новак розповів, що його не взяли на роботу на телеканал, мотивуючи відмову виключно його нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

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