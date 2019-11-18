Головна Новини
18 листопада • оновлено в 17:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Скандал із "Міс Україна Всесвіт" та США: став відомий результат

2.6т
Читати матеріал російською

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анастасія Субота все ж отримала візу до США.

Як повідомляється на офіційній сторінці події в Instagram, українка візьме участь у фіналі міжнародного змагання.

"Сьогодні Анастасія Субота отримала візу в США! Це значить, що Анастасія зможе вирушити до Атланти і 8 грудня представити Україну на світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт", йдеться в повідомленні.

Новини
Хто представить Україну на "Міс Всесвіт 2019": яскраві фото красуні

Відомо, що до сьогодні участь дівчини в фіналі була невизначена, адже спершу Анастасії відмовили у візі. Тоді в посольстві пояснили це тим, що з листами поїхати на конкурс краси українки звертаються надто часто.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Інстаграм

Однак після того, як президентка конкурсу написала лист послу США Вільяму Тейлору з проханням втрутитися, у дипустанові погодилися прийняти Суботу на ще одну співбесіду, яка вже завершилася успішно.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Інстаграм

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зробила шпагат у повітрі й захопила своїми здібностями шанувальників.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги