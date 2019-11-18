Скандал із "Міс Україна Всесвіт" та США: став відомий результат

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анастасія Субота все ж отримала візу до США.

Як повідомляється на офіційній сторінці події в Instagram, українка візьме участь у фіналі міжнародного змагання.

"Сьогодні Анастасія Субота отримала візу в США! Це значить, що Анастасія зможе вирушити до Атланти і 8 грудня представити Україну на світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до сьогодні участь дівчини в фіналі була невизначена, адже спершу Анастасії відмовили у візі. Тоді в посольстві пояснили це тим, що з листами поїхати на конкурс краси українки звертаються надто часто.

Анастасія Субота Інстаграм

Однак після того, як президентка конкурсу написала лист послу США Вільяму Тейлору з проханням втрутитися, у дипустанові погодилися прийняти Суботу на ще одну співбесіду, яка вже завершилася успішно.

Анастасія Субота Інстаграм

Анастасія Субота Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зробила шпагат у повітрі й захопила своїми здібностями шанувальників.

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