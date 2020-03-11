Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Після того, як український репер Джиган потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, зірки почали підтримувати його дружину Оксану Самойлову.
Так, на особистій сторінці жінки в Instagram артисти пишуть слова підтримки в коментарях.
Оксана Самойлова й Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Наприклад, під свіжим постом Самойлової, який став першим після скандалу з чоловіком, свої коментарі залишили багато знаменитостей.
Так, співачка Віра Брежнєва побажала Оксані зберегти себе:
Підтримала Самойлову і модель Олена Пермінова:
"Оксаночка, ми народжуємо для себе! І ти сама знаєш, яке це щастя. Все буде добре".
Приєдналися до слів моделі співачка Ольга Бузова й дружина репера Мота Марія Мельникова:
"Всім жіночим теплом і променями підтримую вас. З Богом!", – написала співачка Саша Звєрєва.
Російська співачка Назіма написала:
"Все пройде! Бережіть себе й дітей".
Не залишилася осторонь і співачка Рита Дакота:
"Сил тобі, дивовижна дівчинка".
Крім того, підтримали Самойлову й інші знаменитості:
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал