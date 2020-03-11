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11 березня • оновлено в 13:21
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Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

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Після того, як український репер Джиган потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, зірки почали підтримувати його дружину Оксану Самойлову.

Так, на особистій сторінці жінки в Instagram артисти пишуть слова підтримки в коментарях.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Наприклад, під свіжим постом Самойлової, який став першим після скандалу з чоловіком, свої коментарі залишили багато знаменитостей.

Так, співачка Віра Брежнєва побажала Оксані зберегти себе:

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Підтримала Самойлову і модель Олена Пермінова:

"Оксаночка, ми народжуємо для себе! І ти сама знаєш, яке це щастя. Все буде добре".

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Приєдналися до слів моделі співачка Ольга Бузова й дружина репера Мота Марія Мельникова:

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову
Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

"Всім жіночим теплом і променями підтримую вас. З Богом!", – написала співачка Саша Звєрєва.

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Російська співачка Назіма написала:

"Все пройде! Бережіть себе й дітей".

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Не залишилася осторонь і співачка Рита Дакота:

"Сил тобі, дивовижна дівчинка".

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Крім того, підтримали Самойлову й інші знаменитості:

Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову
Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову
Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову
Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову
Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Рита Дакота Ольга Бузова Віра Брежнєва Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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