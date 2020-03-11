Скандал з Джиганом: зірки масово підтримали Самойлову

Після того, як український репер Джиган потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, зірки почали підтримувати його дружину Оксану Самойлову.

Так, на особистій сторінці жінки в Instagram артисти пишуть слова підтримки в коментарях.

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @samoylovaoxana

Наприклад, під свіжим постом Самойлової, який став першим після скандалу з чоловіком, свої коментарі залишили багато знаменитостей.

Так, співачка Віра Брежнєва побажала Оксані зберегти себе:

Підтримала Самойлову і модель Олена Пермінова:

"Оксаночка, ми народжуємо для себе! І ти сама знаєш, яке це щастя. Все буде добре".

Приєдналися до слів моделі співачка Ольга Бузова й дружина репера Мота Марія Мельникова:

"Всім жіночим теплом і променями підтримую вас. З Богом!", – написала співачка Саша Звєрєва.

Російська співачка Назіма написала:

"Все пройде! Бережіть себе й дітей".

Не залишилася осторонь і співачка Рита Дакота:

"Сил тобі, дивовижна дівчинка".

Крім того, підтримали Самойлову й інші знаменитості:

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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