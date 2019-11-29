Скандал із Ахеджаковою через Путіна: як акторка бореться з Кремлем і захищає Україну

Днями акторка Лія Ахеджакова разом із іншими представниками інтелігенції підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою не підписувати закон про визнання фізичних осіб іноземними агентами.

Після цього в Росії на Ахеджакову полився потік критики й образ. OBOZREVATEL пропонує згадати, як останніми роками артистка відкрито боролася з Кремлем і ставала на захист України.

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Так, улітку Кремль не привітав Лію Ахеджакову з 80-річчям, яке вона відзначала 9 липня. На сайті Кремля напередодні дня народження акторки було опубліковано привітання президента Росії Володимира Путіна народному артисту РРФСР Андрію Мягкову "з нагоди ювілейного дня народження", а на 9 та 10 липня – жодних привітань.

Водночас дехто в Росії зрадів цій ситуації. Так, російський письменник Віктор Шендерович у себе в Facebook написав: "Те, що з Кремля не привітали Лію Ахеджакову з ювілеєм, несподівано говорить про його мешканців як про живих людей, для яких не чуже ніщо людське".

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Річ у тім, що Ахеджакова неодноразово відкрито виступала проти політики Кремля і дій Путіна щодо України.

Так, у березні 2014 року вона висловилася проти введення військ Росії на територію України, підписала лист російського "Союзу кінематографістів і професійних кінематографічних організацій і об'єднань" своїм колегам із України, а також звернення на захист російського музиканта Андрія Макаревича, який виступив із критикою політики Москви в Україні.

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Водночас акторка заявила, що, навіть якщо вона зазнає жорстоких переслідувань, вона не перестане підтримувати цілісність і незалежність України.

"Нехай ображають, нехай кидають у мене каміння, але я особисто Україну не зраджу! В жодному разі, навіть якщо мене будуть так жорстоко ображати й принижувати", – говорила вона.

21 липня 2014 року артистка, виступаючи на "Ехо Москви", прочитала вірш Орлуші "Реквієм по МН-17", де від імені Росії взяла на себе відповідальність за збитий над Донецькою областю пасажирський літак і назвала окупантів ДНР "терористами".

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Ахеджакова також виступила проти позиції багатьох своїх колег у Росії і заявила, що часом боїться обговорювати тему України з друзями, щоб не посваритися і не "залишитися ворогами на все життя".

"Люди дуже люто сприймають і ту, і іншу сторону. Нас Севастополь розколов. Ми, актори, – для нас це як би один простір – Україна і Росія, Крим. І я там провела стільки спектаклів, і у Львові була, і відпочивала в Трускавці, і в Севастополі була. Я зараз, звісно, не буду вдаватися до спогадів, але я багато була там і під час перебудови, і до того, і потім. Я народилася в Україні, щоправда, до року, навіть менше, жила там. Але все одно Україна – це така ж моя Батьківщина, як і Росія! І для більшості акторів тією ж мірою і та люба земля, і ця", – вважає Ахеджакова.

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29 червня 2015 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Лія Ахеджакова принесла публічні вибачення "народу Вірменії за російську агресію і окупацію".

Також Ахеджакова підтримувала ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Акторка якось говорила, що її переслідує відчуття того, що Росія скочується назад до СРСР:

"Мені здається, ми скотилися вже до того періоду Радянського Союзу, коли я була маленькою дитиною і нічого не розуміла. Я тільки вже потім постфактум дізнавалася про такі страшні речі, які творилися. Мені здається, ми нижче скотилися, ніж у ті часи, коли я була свідомою людиною і розуміла, що в таборах гниють найкращі люди, вбиті поети, письменники, артисти і режисери, і просто чесні люди. Ми про це дізнавалися і ставали ворогами режиму, причому таємними. Адже не можна було нічого сказати. Треба було Солженіцина прочитати під подушкою за одну ніч і передати товаришеві. І зараз настали часи, коли треба мовчати, коли знову на сценах театрів з'явилися тексти, що камуфлюють опозиційні смисли, знову метафори й інакомовлення, що зустрічають і оплески в залі, і демонстративне покидання залу боягузами".

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В інтерв'ю OBOZREVATEL в жовтні 2019 року акторка сказала, що любить Крим, "але більше туди ні ногою".

"Україна позбулася свого ядерного потенціалу і трапився Крим (анексія Криму, – ред.). Якби в неї зараз був би ядерний потенціал, не було б Донбасу. Обожнюю Крим, але більше туди ні ногою", – сказала Ахеджакова, зазначивши, що продовжує отримувати запрошення з анексованого півострова.

Артистка також передбачає, що українці, можливо, ніколи не пробачать Росії її дії в Криму і на Донбасі.

"З Грузією була війна, коротка, але жорстока. І ось ми поїхали на новий 2019 рік у Тбілісі. Ах, яке все рідне і улюблене! І так само було в Одесі – все рідне, але я не можу знати, коли-ж політики домовляться: може, завтра, а може, через 100 років. А може, ніколи не пробачать нам ні Крим, ні Донбас – невідомо... Поляки за те, що Сталін із Гітлером колись ділили Польщу, он уже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь навіть коли слово Катинь забудуть", – сказала вона OBOZREVATEL.

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У всьому поганому, що відбувається в Росії, винен, на думку Лії Ахеджакової, не конкретно один Путін, а система загалом.

""Роль особистості в історії" Як вчили в школі? Різні особистості творять історію. Наприклад, Борис Нємцов, якого навпроти Кремля розстріляли, убита Анна Політковська, убитий Щекочихін, Галя Старовойтова, Естемірова, Юшенков... Все-таки система, а в ній є різні органи, що відповідають за безпеку влади, і формулюють національну ідею", – сказала вона.

А днями акторка Лія Ахеджакова, а також музикант Андрій Макаревич та інші представники інтелігенції звернулися до Путіна з закликом не підписувати закон про визнання фізичних осіб іноземними агентами. У зверненні закон назвали юридично абсурдним, адже підстави і наслідки його застосування не можуть бути передбачені, а оскаржити його застосування в суді майже неможливо. Також закон "обмежує права громадян отримувати і поширювати інформацію вільно і применшує гідність людини клеймом іноземного агента".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ахеджакова, яка є затятою противницею політики Путіна щодо України, розповіла, що війна Росії і України стала для неї несподіванкою, як і війна з Грузією.

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