Синові Міддлтон і принца Вільяма виповнилося два роки: як підріс Луї

У четвер, 23 квітня, молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї виповнюється два роки.

Традиційно в честь дня народження в Букінгемському палаці поділилися свіжими фотографіями хлопчика, які були зроблені самою Міддлтон. Зазначимо, що на знімках юний принц зображений з вимазаними яскравою фарбою руками та щирою посмішкою.

Принц Луї Фото: instagram/kensingtonroyal

"Ми раді поділитися фотографіями принца Луї, зробленими герцогинею в квітні цього року, напередодні його другого дня народження", – йдеться в публікації.

Принц Луї Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Луї Фото: instagram/kensingtonroyal

Нагадаємо: принц Луї – шостий правнук королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. До речі, в момент свого народження він став п'ятим в черзі на британський престол (після діда Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа і сестри Шарлотти).

Кейт Міддлтон з сином Луї Фото: PA/Matt Porteous

Принц Луї і принц Чарльз Фото: instagram/popsugar

Принц Вільям з сином Луї Фото: instagram/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон з сином Луї Фото: hellomagazine.com

Принц Луї Фото: metro.co.uk

Кейт Міддлтон з сином Луї Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на перегонах Royal Askot.

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