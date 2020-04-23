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23 квітня • оновлено в 15:09
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Синові Міддлтон і принца Вільяма виповнилося два роки: як підріс Луї

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У четвер, 23 квітня, молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї виповнюється два роки.

Традиційно в честь дня народження в Букінгемському палаці поділилися свіжими фотографіями хлопчика, які були зроблені самою Міддлтон. Зазначимо, що на знімках юний принц зображений з вимазаними яскравою фарбою руками та щирою посмішкою.

Принц Луї

Принц Луї

Фото: instagram/kensingtonroyal

"Ми раді поділитися фотографіями принца Луї, зробленими герцогинею в квітні цього року, напередодні його другого дня народження", – йдеться в публікації.

Принц Луї

Принц Луї

Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Луї

Принц Луї

Фото: instagram/kensingtonroyal

Нагадаємо: принц Луї – шостий правнук королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. До речі, в момент свого народження він став п'ятим в черзі на британський престол (після діда Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа і сестри Шарлотти).

Кейт Міддлтон з сином Луї

Кейт Міддлтон з сином Луї

Фото: PA/Matt Porteous

Принц Луї і принц Чарльз

Принц Луї і принц Чарльз

Фото: instagram/popsugar

Принц Вільям з сином Луї

Принц Вільям з сином Луї

Фото: instagram/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон з сином Луї

Кейт Міддлтон з сином Луї

Фото: hellomagazine.com

Принц Луї

Принц Луї

Фото: metro.co.uk

Кейт Міддлтон з сином Луї

Кейт Міддлтон з сином Луї

Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на перегонах Royal Askot.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
принц Вільям Кейт Міддлтон
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