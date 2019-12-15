Син Валерії втретє за тиждень потрапив в ДТП

Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін, який в ніч на неділю 8 грудня потрапив в страшну аварію під Санкт-Петербургом, знову потрапив у ДТП.

Так, аварія стала вже третьою за останній тиждень. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Валерія та її син 24smi.org

"Можна подумати, що це прикол. Але це не прикол. Це третя аварія. Жесть якась", - написав він, виклавши в сторіс відео з місця чергового ДТП.

Він підкреслив, що автомобілі лише злегка зачепили один одного і учасники аварії вирішили не викликати співробітників поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль Шульгіна "Ягуар" занесло, і він врізався у відбійник. Разом з Арсенієм в машині були його друзі і дівчина, всі вони отримали різні травми

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