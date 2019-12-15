Головна Новини
15 грудня • оновлено в 10:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Син Валерії втретє за тиждень потрапив в ДТП

Читати матеріал російською

Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін, який в ніч на неділю 8 грудня потрапив в страшну аварію під Санкт-Петербургом, знову потрапив у ДТП.

Так, аварія стала вже третьою за останній тиждень. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Валерія та її син

Валерія та її син

24smi.org

Новини
"Вона співачка світу!" Український продюсер заступився за Ротару, яка виступає в Росії

"Можна подумати, що це прикол. Але це не прикол. Це третя аварія. Жесть якась", - написав він, виклавши в сторіс відео з місця чергового ДТП.

Син Валерії втретє за тиждень потрапив в ДТП

Він підкреслив, що автомобілі лише злегка зачепили один одного і учасники аварії вирішили не викликати співробітників поліції.

Син Валерії втретє за тиждень потрапив в ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль Шульгіна "Ягуар" занесло, і він врізався у відбійник. Разом з Арсенієм в машині були його друзі і дівчина, всі вони отримали різні травми

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги