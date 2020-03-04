Син Бабкіна потрапив в реанімацію з важким захворюванням

Сина українського співака Сергія Бабкіна Артура терміново госпіталізували в реанімацію з серйозним діагнозом – пневмонія з ускладненнями.
Так, 13-річний Артур хворів протягом декількох днів. Його намагалися лікувати вдома, але стан хлопця значно погіршився. Про це розповіла його мати, Сніжана Бабкіна на особистій сторінці в Instagram.
Сергій Бабкін з дітьми
Сьогодні
"Вранці відвезли нашого Артура в реанімацію... Вночі – температура вище 41. Я сказала, що викликаю швидку. Він мене відрадив, температуру збили, потім йому стало боляче кашляти і дихати. Терміново поїхали в лікарню. Приїхали, Артур ледве дійшов від машини до дверей поліклініки – дихати важко", – розповіла Бабкіна.
Також вона уточнила, що в їхньої дитини – запалення легенів з ускладненням і поразки декількох сегментів легень.
Look сьогоднішнього дня🥺 Вранці відвезли нашого Артусіка @ babkin.artur в реанімацію .. Напишу коротко як все було, раптом кому з батьків стане в нагоді наш досвід ..: Пятніца- ранок трохи підкахикують Суббота- кашляє рідко, але відразу волого Неділя-додався нежить, кашель став сильнішим. Понедельник- додалася температура 38,5 вночі-температура вище 41. Я сказала, що викликаю швидку. Артур мене відрадив, температуру збили Нурофеном + 10 хв прохолодною ванни (30 градусів) вівторок-кашель, нежить, температура 38,5-39,5. Збиваємо. Викликали на будинок медсестру для аналізу крові. Сьогодні вночі температури не було. Вранці каже, що боляче кашляти, боляче дишать- болить живіт. @ doctor.penkov сказав-терміново їхати в лікарню !!! Приїхали. Артур ледве дійшов від машини до дверей поліклініки, дихати важко !! Зробили рентген запалення легенів з ускладненням. Поразка декількох сегментів лёгкого😫 Швидко забрали в реанімацію. Зараз він знаходиться в палаті в реанімації під наглядом. Потрійна доза антибіотиків. Постійний контроль. Навпаки в палатах лежать зовсім маленькі дітки з такими ж ускладненнями. Лежать без батьків. Ще менше, ніж Елісейчік. Так жалко😥 Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями! Дорогі батьки! НЕ ЛІКУЙТЕ ДІТЕЙ В ДОМАШНІХ УМОВАХ! ️ Завжди звертайтеся за допомогою до фахівців! І нехай Ваші дітки будуть здорові! ️
"Швидко забрали в реанімацію. Зараз він знаходиться в палаті під наглядом. Потрійна доза антибіотиків, постійний контроль. Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями", – підкреслила Сніжана і також звернулася до всіх батьків із закликом ніколи не лікувати дітей в домашніх умовах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту радянську і російську актрису Інну Макарову екстрено госпіталізували в Москві.
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