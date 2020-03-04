Син Бабкіна потрапив в реанімацію з важким захворюванням

Сина українського співака Сергія Бабкіна Артура терміново госпіталізували в реанімацію з серйозним діагнозом – пневмонія з ускладненнями.

Так, 13-річний Артур хворів протягом декількох днів. Його намагалися лікувати вдома, але стан хлопця значно погіршився. Про це розповіла його мати, Сніжана Бабкіна на особистій сторінці в Instagram.

Сергій Бабкін з дітьми Сьогодні

"Вранці відвезли нашого Артура в реанімацію... Вночі – температура вище 41. Я сказала, що викликаю швидку. Він мене відрадив, температуру збили, потім йому стало боляче кашляти і дихати. Терміново поїхали в лікарню. Приїхали, Артур ледве дійшов від машини до дверей поліклініки – дихати важко", – розповіла Бабкіна.

Також вона уточнила, що в їхньої дитини – запалення легенів з ускладненням і поразки декількох сегментів легень.

"Швидко забрали в реанімацію. Зараз він знаходиться в палаті під наглядом. Потрійна доза антибіотиків, постійний контроль. Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями", – підкреслила Сніжана і також звернулася до всіх батьків із закликом ніколи не лікувати дітей в домашніх умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту радянську і російську актрису Інну Макарову екстрено госпіталізували в Москві.

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