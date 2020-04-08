Українська співачка Оля Полякова зізналася, що її мама Світлана, яка зараз проживає в Москві, боїться виходити з дому, щоб не заразитися коронавірусом.

Так, за словами артистки, жінка "сидить в страшному ув'язненні", адже знаходиться в зоні ризику. Про це Полякова розповіла в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

"Моя мама сидить в страшному ув'язненні, вона дуже боїться, тому що, по-перше, вона в зоні ризику. Вона та її бойфренд – їм уже далеко за 60. І вона, розуміючи, звідки росте "корона", сидить і нікуди не виходить. Вона знаходиться зараз в Москві й розуміє, що в Росії занижують дані, що хворих набагато більше, ніж про це йдеться в ЗМІ. Та й у нас, думаю, занижуються", – сказала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Поялкова різко висловилася про те, що буде з українським шоубізнесом після карантину через пандемію коронавірусу.

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