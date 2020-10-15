Шульженко назвала умову, за якої пробачить Тарзана і погодиться бути з ним

Екскоханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко заявила, що готова пробачити стриптизера, якщо він публічно вибачиться перед нею.

Так, в ефірі програми "Андрій Малахов. Прямий ефір" одна з гостей студії запитала дівчину, чи змогла б вона пробачити колишнього коханця, пише СтарХіт.

"Якщо він публічно принесе мені вибачення, я готова на це піти!" – зізналася Шульженко.

За її словами, Тарзан довгий час був для неї справжнім еталоном чоловіка, а потім її мрія втілилася в реальність. Шульженко запевнила, що роман зі стриптизером тривав півтора року, хоч і Глушко заявив, що це були стосунки на одну ніч.

Як повідомляв OBOZREVATEL: