Шульженко назвала умову, за якої пробачить Тарзана і погодиться бути з ним
Екскоханка Сергія Глушка (Тарзана) Анастасія Шульженко заявила, що готова пробачити стриптизера, якщо він публічно вибачиться перед нею.
Так, в ефірі програми "Андрій Малахов. Прямий ефір" одна з гостей студії запитала дівчину, чи змогла б вона пробачити колишнього коханця, пише СтарХіт.
"Якщо він публічно принесе мені вибачення, я готова на це піти!" – зізналася Шульженко.
За її словами, Тарзан довгий час був для неї справжнім еталоном чоловіка, а потім її мрія втілилася в реальність. Шульженко запевнила, що роман зі стриптизером тривав півтора року, хоч і Глушко заявив, що це були стосунки на одну ніч.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що в неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушком (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала загрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині й пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".